El Langreo tiene nuevo míster, Javi Vázquez: "Es un reto. Quiero un equipo muy intenso y vertical"

No empezó bien la temporada para el Unión Popular de Langreo en Segunda RFEF. El equipo de Ganzábal está metido en puestos de descenso y recientemente ha cambiado de técnico. Robles fue destituido y el banquillo ahora lo ocupa Javi Vázquez. Madrileño, entrenó en el Adarve, en el Real Madrid Juvenil y en el filial del Panathinaikos. Lo conocemos un poco más en Deportes COPE Asturias.

Javi Vázquez es consciente de que no llega en una situación fácil: "Llegar en medio de una temporada conlleva ese punto de necesidad. Llevo unos días trabajando y estoy encantado. La última victoria me ayuda a llegar en un contexto más fácil. Es un reto. Aquellas cosas que cuando te gusta entrenar y no tienes miedo, es bonito".

Las líneas maestras de la nueva categoría se mantienen con respecto a la temporada pasada: "Hay una igualdad máxima. El año pasado competía con los equipos madrileños y lo tengo bastante controlado. Ahora todavía te permite indagar más. El día a día me ayudará a potenciar el conocimiento sobre la plantilla y los equipos".

Pese a los pocos años que lleva entrenando, Vázquez acumula experiencia incluso internacional: "Siempre he tenido la mentalidad de querer llegar lo más arriba posible. Hay una parte tuya y otra del entorno que tú no controlas y gente que decide darte oportunidades. Las experiencias que he tenido han sido muy intensas y con muchos aprendizajes".

Lo que se espera del Langreo lo tiene claro: "Un equipo muy intenso, vertical, y que represente la ciudad en la que estamos. Un equipo que luche y se deje el alma en cada jugada. A partir de ahí es difícil incorporar en una semana los componentes tácticos, pero las pautas que hemos dado el equipo las ha asimilado. Que seamos un equipo muy intenso y que vaya hacia adelante".