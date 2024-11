Juan Arribas, el nuevo 'líder' del balonmano asturiano, en COPE Asturias: "Estábamos cansados de oír quejas y que nadie hiciese nada"

Juan Arribas será, desde el 2 de diciembre de forma oficial, el nuevo presidente de la Federación Asturiana de Balonmano. El gijonés pondrá fin a los 20 años de mandato de Manuel García de la Cámara, que ha renunciado a la reelección en vista del apoyo masivo que ha generado Arribas en el balonmano asturiano.

En el capítulo de este viernes de Deportes COPE Asturias, Juan Arribas ha explicado su rápido ascenso hasta la presidencia como consecuencia del 'hartazgo' del mundo del balonmano asturiano. "La gente estaba harta y fue uno de los motivos por el que nos decidimos a presentarnos. Estábamos cansados de escuchar a la gente quejarse, pero ver después que nadie hacía nada".

DIFICULTAD EN EL TRASPASO DE PODERES

"Nos está poniendo difícil la transición. En un mes tenemos que ir a Cataluña al Campeonato de España y no nos deja trabajar porque no nos deja entrar a la Federación si no es de su mano", relata Juan Arribas sobre las dificultades que está encontrando en Manuel García de la Cámara para emprender una nueva etapa.

Unas dificultades que están condicionando sus primeros pasos al frente de la Federación. "Le parece increíble a mucha gente, pero así es. Me ha dejado muy claro que hasta el 2 de diciembre no puedo entrar en la Federación. Quiere que vayamos para decirnos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Quiere sacar rédito de eso y perjudicarnos de la manera que sea".

Reconoce que ha sido 'duro' en su oposición y en el camino hasta llegar a la presidencia. "Digo lo que pienso y pienso muchas más cosas de las que digo. He sido duro para que mucha gente tuviera consciencia de que se podían hacer otras cosas. Si no decimos lo que hay la gente piensa que esto sigue por rutina, de hecho ha habido gente que ni sabía que podía votar un cambio de presidente".

el FUTURO del balonmano asturiano

Los planes de Juan Arribas pasan por recuperar el nivel perdido por el balonmano asturiano a nivel colectivo e individual. "Para llegar a ASOBAL se necesitan buenos jugadores de casa y dinero para fichar fuera. Para eso hay que evitar el abandono en la adolescencia, hay que evitar que jugadores se vayan en cadetes y juveniles a otros sitios".

Otro de los pilares de crecimiento del balonmano pasa por una mayor inversión de las empresas en el deporte, una inversión que ha disminuido en los últimos años. "Tienes que hablar el idioma de las empresas en este mundo que evoluciona. Y tienes que hacerles ver el retorno que va a tener ese dinero que invierten a través de la transparencia y de cuentas saneadas", argumenta.