Juan Arribas, el hombre que busca cambiar el balonmano asturiano: "Si el descenso del Base Oviedo me pilla de presidente me encadeno a la Federación"

En el balonmano asturiano ha aparecido una alternativa a la presidencia de Manuel García de la Cámara, que acumula 20 años dirigiendo la Federación Asturiana. Juan Arribas es el hombre que está llamado a ser rival del actual presidente en las próximas elecciones, que se celebrarán el próximo 25 de noviembre.

"Es una responsabilidad social con el balonmano que he 'mamado' toda la vida. Hasta aquí hemos llegado, esto no puede seguir así. Es lo que se respira en la calle, en los bares... Es la hora", dice Juan Arribas en una entrevista concedida a Deportes COPE Asturias.

CONTACTOS CON EL MUNDO DEL BALONMANO ASTURIANO

"He hablado con gente que me ha dicho que el actual presidente les llama para preguntarles si están con él o contra él. En el siglo XXI estas cosas ya no son aceptables", dice Arribas, que se ha reunido con jugadores, entrenadores y árbitros del balonmano asturiano antes de que se forme la asamblea para elegir el presidente.

Critica el estado actual del balonmano asturiano, que según Arribas ha vivido tiempos mucho mejores. "Ya no están los hermanos Entrerríos, Garabaya, Pellitero, Cartón... Era gente que salía constantemente y tiene que ver con la labor de la Federación. En Asturias venía Juan de Dios Román a darte un clínic, era una exposición constante. Se ha perdido lo que llamábamos la 'escuela asturiana' de balonmano", lamenta.

EL 'OSCURANTISMO' FEDERATIVO

El presidente de la Federación Asturiana necesita, en primer lugar, seis avales para ser candidato. Después, el 25 de noviembre se elegirá el presidente que necesitará 21 votos de un total de 40 asamblearios.

"Me he encontrado con amenazas de la actual Federación a la gente que vota. Si fuera por lo que se respira en la calle no habría problema, pero la gente se acomoda mucho después de 20 años con el mismo. No quieren complicarse la vida, tienen su parcelita...", explica. "Sé que hay gente que si se acerca a mí recibirán una llamada. Esto es como Chicago en los años 30".

EL DESCENSO DEL BALONMANO BASE OVIEDO

Juan Arribas criticó duramente la actuación de Manuel García de la Cámara en el descenso del Balonmano Base Oviedo. "Por un error administrativo descendieron al Base Oviedo. Si me pilla de presidente me encadeno a la Federación Española, pero el presidente actual lo dejó caer porque no le interesa", espetó en COPE.