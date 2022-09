Joselu ve la luz al final del túnel: "Lo pasé mal, pero ya es pasado. No quiero recordarlo"

El Lugo - Real Oviedo es un partido especial para Joselu Moreno. El ex delantero del conjunto azul también militó en el equipo gallego. De hecho el año pasado se lesiona de gravedad cuando estaba en el Lugo cedido por el Tenerife. Una rotura del cruzado que le hizo pasar por quirófano y de la que ahora se recupera en su Cartaya natal, desde donde atiende la llamada de Deportes COPE Asturias.

El delantero ya afronta la recta final de la recuperación, después de haberse operado el pasado mes de abril: "Ahora ya voy un poco mejor, viendo la luz al final del túnel, pero lo he pasado bastante mal. Para esta lesión hace falta mucha paciencia y yo no la tengo. Fue en abril. Tenía molestia de antes, un día decido parar y tenía el ligamento cruzado roto. Decidí seguir jugando pero a alto nivel no podía. Entonces me operé e intento recuperarme lo antes posible. Se pasa mal, me veía incapacitado para hacer algunas cosas, tenía que pedir favores... Pero ya ha pasado. No quiero recordarlo".

Se recupera entrenando con el equipo de su pueblo, en busca de llegar de nuevo al cien por cien: "Es difícil que un equipo te fiche sin saber a ciencia cierta como estás, lo comprendo. Estoy intentando recuperarme bien y ponerme a tope. No voy a engañar a nadie. Si veo que no estoy en óptimas condiciones no voy a ir a nungún lado. Pero estoy bien y animado".

Desde la distancia sigue las evoluciones del Real Oviedo, y mantiene contacto con alguno de los jugadores azules: "Pomares y Montoro son dos amigos que me llevo en el fútbol y todavía hablé con ellos hace poco. Pomares ha tenido una lesión, espero que se recupere ya. Es un jugador muy regular. De Montoro tengo poco que decir. Le ha costado entrar porque ha firmado un poco tarde y no ha hecho la pretemporada entera, pero va a dar alegrías al Oviedo seguro. El Oviedo ha firmado muy bien y ha firmado un buen entrenador. Hay que tener paciencia para que el equipo cuaje y tire para arriba".

Pese a su salida del conjunto azul en la temporada 2019/2020, guarda buenos recuerdos de su etapa en la ciudad: "Esa temporada fue pésima. Tanto para el equipo como para mí personalmente. Ya venía con molestias en la rodilla. Cuando no salen las cosas no salen. Me queda esa espinita clavada, pero pasé casi dos años en Oviedo muy feliz y guardo muy buenos recuerdos. Siempre desearé lo mejor al Oviedo".

Joselu Moreno sabe bien como se maneja el Lugo en casa: "Es un campo pequeño, desde Oviedo no es un viaje largo, pero el resto de viajes suele ser largo, no hay mucho ambiente... Y cuando los equipos se quieren dar cuenta ya lleva media hora de partido y ya te han pasado por encima. Cuando estaba allí y hablaba con otros compañeros y todos decían que era un embarque ir a Lugo a jugar".