Javi Rozada reconoce ofertas tras el ascenso con el Real Avilés: "Alguna cosa hay"

El ascenso del Real Avilés Industrial a Primera RFEF ha dejado varios vencedores. Uno de ellos es el entrenador, Javi Rozada. El técnico ovetense ha concedido una entrevista a Deportes COPE Asturias para hablar de su presente en Avilés, su futuro o la lucha del Oviedo por el ascenso a Primera.

Habéis vivido algo fantástico. "Sabía que el Avilés es el tercer equipo de asturias y que tenía su masa social, pero no esperaba tanto. Feliz por haber hecho feliz a tanta gente. Ahora vienen tiempos difíciles en Primera RFEF y hay que ser ambiciosos".

Cogiste el equipo para no descender y has conseguido el ascenso. "No es por colgarme medallas, pero de la dinámica en la que venía el Avilés cuando cogí al equipo tiene mucho mérito sacar la eliminatoria contra un Manchego que llegaba muy bien. Eso nos ha permitido estar donde estamos hoy".

¿Sientes que has callado bocas a quien no cree en ti como entrenador? "Si una persona que ha entrenado al Lealtad, al filial del Oviedo y al Avilés y ha ascendido con todos. Si en Segunda B ha hecho grandes temporadas con todos los equipos, si en el filial del Oviedo hace la mejor temporada de su historia, en el Lealtad todos los jugadores mejoran sus contratos con ofertas de otros equipos. Llego al primer equipo del Oviedo con un punto, colista. Dejó al equipo empatado con el descenso en una situación muy difícil. La gente dudó por la expulsión en Vallecas, que me hizo daño. Sí reconozco que la etapa del Racing fue mala, pero si por un año malo se va a dudar de mí como entrenador pues me hace mucha gracia. He demostrado que soy muy buen entrenador así que estoy tranquilo. Sé que voy a volver a llegar al fútbol profesional y lo haré para quedarme".

¿Por qué tardaste tanto tiempo en volver a entrenar? "Porque no encontraba mi sitio. Pensaba que estaba más arriba de loq ue estaba, pensaba que tenía más caché del que tenía. Estaba pensando en entrenar al Deportivo de la Coruña y un día me dijeron que no estaba en esas mesas de direcciones deportivas. Mi mercado era Intercity o Sanse en Primera RFEF y yo no quería entrenar a esos equipos. Me costó asimilarlo porque me veía entrenador para más. Pasé de tener ofertas de Primera RFEF a que no me llamara nadie el último año".

Este ascenso es volver a estar en las mesas de las direcciones deportivas. "Sí, creo que sí. Lo primero que voy a hacer es sentarse con ellos".

¿Tienes ofertas? "Alguna cosa hay, sí. El entrenador tiene momentos, pero tengo que ser agradecido y lo primero que voy a hacer es hablar con Diego Baeza porque en su momento confió en mí".

Tienes pendiente una reunión con el presidente aunque tienes contrato. "Mi primera opción es el Avilés. De hecho en una conversación con el segundo entrenador les dejé claro que mi primera opción es el Avilés. Me siento querido por el presidente, la dirección deportiva, los empleados y la afición".

¿Chocas mucho con Diego Baeza? "Se dicen más cosas de las que hay en realidad. A Diego le digo las cosas a la cara. Me considero un entrenador de club, pero no soy un palmero. No pongo la cara cuando las cosas no me gustan. Tengo la responsabilidad de decirle en cada momento lo que me gusta y lo que no. Creo que él valora esa sinceridad".

En Primera RFEF, ¿mantener plantilla o revolución? "Lo que quiero es un perfil de plantilla. Qué estilo queremos. No conozco la Primera RFEF y no sé los perfiles que nos pueden valer dentro de lo que tenemos. Diego dice que no se mete, pero se mete porque es el presidente. A mí me gusta que sea así".

Te falta celebrar el ascenso del Oviedo. "Lo veo bien, pero me hubiera gustado que el Oviedo hubiera perdido un partido de estos diez de Paunovic. Ascender con catorce partidos seguidos sin perder es muy complicado, pero lo veo bien. Los centrales están mejor que nunca y es muy importante en un playoff. Nacho Vidal en su mejor momento, Rahim o Pomares según el partido y de centro del campo hacia arriba hay que ajustar las piezas. Veo al Oviedo fuerte, es difícil hacerle ocasiones y maneja bien el partido. Y el míster es muy listo. El mensaje de rueda de prensa me pareció espectacular".

Paunovic parece que ha entendido bien al Oviedo. "Está siendo listo, me está gustando mucho. Prepara bien los partidos y maneja muy bien el tema emocional. Me parece un entrenador muy bueno para estas eliminatorias y para intentar el ascenso".

En un playoff de ascenso, ¿más importante el fútbol o la mentalidad? "Nunca perdí una eliminatoria del playoff. Cuando llegué al Avilés dije que el 70% era mentalidad y un 30% el fútbol. Es un cómputo de todo. Hay que preparar muy bien los partidos, transmitirle seguridad al jugador y tocar las teclas emocionales, pero sin sobrepasarte porque ellos ya van con una responsabilidad extra. Paunovic tiene un gran cuerpo técnico porque fue el mío. Mauro preparador de porteros, Berto preparador físico, Cervero de médico y Benavides de analista. Su cuerpo técnico fue el mío. Está bien rodeado también con gente de su confianza".

¿Qué porcentaje ves en la eliminatoria entre Oviedo y Almería? "Veo al Oviedo muy favorito. 70% de favorito. Y de posibilidades le doy un 50% porque le veo mejor que Racing y Mirandés. Tiene factor campo y llega bien. Pueden pasar desgracias, pero le veo muy fuerte, no encaja fácil, en una eliminatoria le veo fuerte al Oviedo. Es cierto que le falta fútbol en algún tramo de partido, pero yo le veo muy bien".