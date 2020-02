“Andriy Lunin es el mejor portero que ha tenido el Real Oviedo en los últimos años, desde el ascenso diría”. Heri Frade destaca las cualidades del guardamenta ucraniano en su análisis semanal en Deportes COPE Asturias. “Es el primer portero de estética y morfología moderna que tiene el Oviedo. Alto de brazo largo, lo que se está instalando en Europa en los últimos años. Cuando el Real Madrid y otros grandes de Europa se fijan en él, es porque es muy bueno. No sé si ha dado puntos, pero sí mucha seguridad. Para una defensa con dudas, los miedos son menos con Lunin”, recalca.

El periodista de COPE se adentra también en la sanción de tres partidos a Javi Rozada por la expulsión en el Estadio de Vallecas. “El entrenador del Oviedo no debe dar esa imagen, pero Rozada tiene estas reacciones. No me gusta, tiene que mejorarlo, pero va a ser difícil que lo haga, porque forma parte de él desde hace muchos años”, destaca. “¿Que si afecta su ausencia en el banquillo? Sí, seguro. Estar cerca es importante para el entrenador y los jugadores”, responde.

Heri Frade ve a un Oviedo que ha mejorado desde el inicio del año, pero no lo suficiente. “Yo mantengo que este equipo necesitaba en su momento un entrenador más reconocible en la categoría. Veo que el equipo ha mejorado, pero un poco. Rozada no tiene unos grandes números. También es verdad que se encontró con una plantilla con limitaciones y que ahora es mucho mejor tras el mercado de invierno. Ahora hay que exigir más”, concluye.