Heri Frade, en COPE Asturias: "Masca ha tirado la puerta abajo"

El Real Oviedo consiguió ante el RCD Espanyolun triunfo muy importante. Los azules vencieron, de forma merecida, al principal candidato al ascenso a Primera División pese a la plaga de bajas con las que cuenta Luis Carrión.

El conjunto carbayón consiguió tres puntos que confirman su buena línea desde la llegada del preparador catalán y que refuerzan su candidatura al playoff de ascenso.

La 'opinión oviedista' de Heri Frade en Deportes COPE Asturias

Como cada lunes, Heri Frade, periodista de la Cadena COPE, ha analizado el momento del Real Oviedo en Deportes COPE Asturias en medio de una semana muy intensa, con hasta tres partidos para los azules: Espanyol, Castellón y Racing de Santander. También conectamos con Juan Igual, de COPE Castellón, para conocer la última hora del conjunto 'orellut' de cara a la eliminatoria copera de este martes (21:00 horas) en Castalia.

Los jugadores del Oviedo celebran el triunfo frente al Espanyol.Real Oviedo





Victoria ante el Espanyol. "Era importante superar la intensidad del Espanyol y evitar acicones de área donde pudieran aprovechar su pegada. Cuesta encontrar otro partido en las últimas temporada en el que tantos jugadores mostraran su mejor versión a la vez y cuando más se necesitaba, cuando más bajas había".

Y de los menos habituales: Masca o Moyano. “Eso es importantísimo y habla muy bien del nivel de motivacion del equipo y de la capacidad de la institución. No es fácil. Está bien que cuando hay tanta baja el equipo sepa responder”

Luengo. “Cuando hablamos de la plantilla siempre pienso que no me estorba para nada. Da muy buena medida cuando le toca. La teoría es muy fácil, todos sabemos cómo tiene que funcionar un equipo pero no debe de ser fácil porque pocos lo consiguen”

Masca. “Es un futbolista que me gusta mucho. Puede jugar donde quieras en las posiciones de arriba. Es un caso de tirar la puerta de la cantera: aprovechar cada minuto y trabajar. Es un tipo de delantero muy molesto que puede ser muy útil para un equipo como el Oviedo”

Moyano. “Es un fichaje de secretaría técnica. Vino de un descendido y la primera reacción no fue buena, pero el tiempo le ha dado la razón”

Copa del Rey ante el Castellón. “Me molestaría caer sin competir. Más allá de un ascenso, la única forma de ‘tocar chapa’ es la Copa del Rey”

ESCUCHA LA 'OPINIÓN OVIEDISTA' DE HERI FRADE EN DEPORTES COPE ASTURIAS