Gustavo Alonso, de UNIPES, valora la campaña de abonados del Sporting: "Es un incremento razonable"

El nuevo presidente de UNIPES (Unión de Peñas Sportinguistas), Gustavo Alonso, valoró en Deportes COPE Asturias la campaña de abonados del Sporting 2023/24.

Valoración de la campaña.

"Desde UNIPES, trasladamos al club una serie de propuestas que no fueron recogidas en la campaña. Debido a la premura de la presentación de la campaña no pudimos presentar las propuestas como nos gustaría, así que la próxima temporada las presentaremos como es debido. Digamos que la subida ha sido irregular. Unos suben, otros bajan... y la gente está respondiendo más incluso que el año pasado. Hay que decir que la subida real fue el año pasado. El incremento es razonable y la gente está respondiendo. Desde UNIPES no vemos mal la subida a pesar de que nuestras propuestas no han sido recogidas por falta de tiempo".

Lo mejor y lo peor de la campaña.

"Lo mejor es que se unifican varios sectores. ¿Lo negativo? Una subida siempre es negativa porque la gente está apretada y no es fácil. La situación económica es lo que es y las familias hacen un esfuerzo importante. Esperemos que deportivamente ese esfuerzo se vea recompensado".