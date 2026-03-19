El Puerto de Almería estrena una terminal exclusiva para cruceristas

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha reforzado su apuesta por el turismo de cruceros con la licitación de las obras para una terminal exclusiva para el pasaje de cruceros. Esta iniciativa se suma al incremento del 40% de escalas registrado en el último año y a la reciente instalación de una nueva pasarela y finger, en la que se han invertido 2,8 millones de euros.

El objetivo es "poner a disposición de los viajeros instalaciones de calidad para que su estancia y paso por nuestro puerto sea lo más confortable posible", según ha señalado la presidenta de la APA, Rosario Soto. Con esta nueva terminal, "los cruceristas accederán desde el buque directamente a una terminal independiente al resto de pasaje, con punto de información turística y otros servicios, y de la que saldrán directamente a la salida del puerto que conecta con el centro de la ciudad a través del Parque Nicolás Salmerón".

Los cruceristas accederán desde el buque directamente a una terminal independiente al resto de pasaje" Rosario Soto Presidenta de la APA

Dos plantas y ascensor panorámico

El proyecto, con un presupuesto base de licitación de 689.899,89 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses, creará un espacio acogedor que será la primera imagen que el pasajero reciba de Almería. La intervención abarcará más de 422 metros cuadrados, incluyendo zonas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La terminal de cruceristas contará con dos plantas y un ascensor panorámico, un control de acceso privado en el nivel 0 y una gran sala de espera con puntos de recarga e internet en el nivel 1.