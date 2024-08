'Es mi Gijón', la canción de Enol para el Sporting: "Sería mágico que fuera la canción del ascenso"

El sportinguismo se va metiendo en la cabeza el nuevo 'himno' de Enol BC. 'Es mi Gijón' retumba ya entre la afición del Sporting a las puertas de la 2024/25. El cantante de Mierdes, de 26 años, interpretó la canción en la Plaza Mayor, ante cientos de personas que corearon la letra pocas semanas después de su lanzamiento.





Entrevista en Deportes COPE Asturias

En el capítulo de este martes, Enol BC atendió la llamada de Deportes COPE Asturias para contar la historia de 'Es mi Gijón'. La creación, la idea, el desarrollo y el horizonte de la canción que el mierense dedica al Sporting y a Gijón. "La cantamos por primera vez en la Plaza Mayor y no me esperaba que se la supiera todo el mundo", confesó.

El cantante asturiano se sintió de forma muy especial cantando el tema en la Plaza Mayor de Gijón. "Piel de gallina. No sabía muy bien cómo iba a reaccionar la gente y no me esperaba que en solo diez días hubiera calado tanto. Es de los momentos más bonitos que he vivido en un escenario porque es una canción muy especial para nosotros".





"El proyecto nace hace un año y medio. Yo llevaba tiempo pensando en hacer una canción para el club. Nuestra idea era salir el verano pasado, pero llegamos justos de tiempo a final de temporada, que no era momento para sacarla porque el club estaba a otras cosas. Creo que este año el rendimiento deportivo ha hecho que el equipo y la afición se uniera mucho", explica Enol sobre la historia de la canción, que espera sea un himno para el sportinguismo. "Quería hacer una canción para el estadio y para todo el mundo, no solo gente joven. Quiero que la canción represente a todo el sportinguismo", dice.

