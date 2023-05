Gastón Brugman, en COPE Asturias: "Mi deseo es volver al Oviedo"

No es sencillo impactar, en apenas diez meses, como ha impactado Gastón Brugman en el corazón de los oviedistas. El uruguayo llegó en el verano de 2022, sobre la bocina del mercado de fichajes de verano, y fue capaz de dejar una profunda huella en el Carlos Tartiere. Una vez rematado su proceso de adaptación al fútbol español se convirtió en indispensable para el Cuco Ziganda. Jugó un total de 33 partidos, haciéndose dueño del centro del campo de un Oviedo que se quedó a las puertas del playoff de ascenso a Primera División. Una vez terminada la temporada firmó por Los Ángeles Galaxy, donde se ha convertido en uno de los jugadores con mejor rendimiento de su equipo y de la MLS. Desde la costa oeste de los Estados Unidos, Brugman atiende la llamada de Deportes COPE Asturias en una extensa entrevista donde repasa pasado, presente y futuro.

¿Cómo está siendo la experiencia en Estados Unidos? El cambio de Oviedo a Los Ángeles es enorme.

"Es una experiencia diferente, otra dimensión de ciudad. Venía de estar en Europa 15 años, así que el cambio fue importante. Me estoy adaptando a la ciudad y a la MLS. Desde fuera parece que es una liga fácil, pero hay muchas estrellas y es muy competitiva".

¿Cuáles son las principales estrellas ahora en la MLS?

"En los Galaxy, mi equipo, están Chicharito Hernández, Riqui Puig, Douglas Costa o Martín Cáceres. En nuestros rivales de Los Ángeles está Carlos Vela, por ejemplo. En cada equipo hay alguna estrella. Además, han logrado obtener talentos importantes de Sudamérica que antes pasaban a Europa y ahora hacen el paso previo en Estados Unidos. Hay un crecimiento muy importante en la liga".

¿Cómo se vive al lado de jugadores tan mediáticos como Chicharito o Riqui Puig?

"Son muy importantes para nosotros. 'Chicha' tiene una afición propia importante. Allá donde vamos a jugar siempre hay mexicanos que le quieren ver. Es el máximo goleador de México".

¿Qué fue lo primero que te llamó la atención del fútbol en Estados Unidos cuando aterrizaste?

"Me llamó la atención la infraestructura que tienen. Es increíble. Desde el gimnasio, la nutrición, te cuidan al 100%. Siempre tienes un profesional al lado. Después, los estadios son nuevos. Tienen uno o dos años, son estadios muy bonitos. También se nota un aumento de aficionados desde que llegué porque están haciendo mucho marketing de cara al Mundial 2026".

Para un uruguayo que ha jugado en España e Italia, ¿contrasta mucho la manera que tienen los americanos de entender el deporte?

"Sí, son más fríos. El fútbol no es tan conocido como en Europa o Sudamérica. Voy caminando por la calle y no me conocen. Por un lado, está bien porque tienes más tranquilidad, más privacidad. El 'soccer' está creciendo y en el país piensan que en dos años va a ser de los deportes más seguidos en EE. UU".

¿Se llenan los estadios?

"Sí, casi todos los estadios están llenos. Siempre hay récord de aficionados allí donde jugamos y es lo bonito. Aquí el fútbol es como ir al teatro. La costumbre es ir en familia, es un plan familiar".

¿Cuánto vale una entrada? Aunque como jugador tendrás tus invitaciones para cada partido, imagino.

"Si te soy sincero no tengo mucha idea. No he comprado nunca una entrada aquí, pero en Los Ángeles vive tanta gente que a cualquier lugar que vayas hay gente".

Pasas de los algo más de 200.000 habitantes de Oviedo a los 4 millones de Los Ángeles. ¿Cómo te cambia eso la vida y qué echas de menos de una ciudad como Oviedo?

"De Oviedo echo de menos todo. Fueron diez meses muy lindos, muy intensos. La conexión que teníamos los jugadores entre nosotros y con la ciudad era increíble. La gente te apoyaba, estaba siempre con nosotros y nos lo demostraban en el día a día. Extraño mucho eso. Echo de menos también la cultura de España, esa alegría, estar siempre disponibles para ti. Además, de Asturias me gustó todo: la playa, la montaña... Lo echo mucho de menos".

Cuando llegaste al Oviedo, desde Italia se hablaba de paso atrás en tu carrera. ¿Superó tus expectativas lo que viviste aquí?

"Soy sincero: cuando llegué no sabía la dimensión que tenía el Oviedo. Cuando estás dentro, te das cuenta. Cuando me preguntan por Oviedo hablo muy bien. No solo por mí, también por mi familia. Nos sentimos muy queridos en Asturias".

Ese buen recuerdo es mutuo. La gente en Oviedo te recuerda con un cariño especial. ¿Por qué crees que impactaste tanto en los aficionados?

"Fue un buen año para el equipo. Se veía un equipo muy compacto, muy conectado. La afición, el equipo, los compañeros... Era un grupo muy sano, muy lindo. Hicimos un buen papel y quedamos fuera del playoff por un gol. Y se metió el Girona, que fue el que subió. Todo eso hace que la gente te quiera, pero no solo a mí, también al resto de los compañeros".

¿El 'secreto' del buen Oviedo 2021/22 fue la fuerza del grupo?

"Sí, creo que sí. A eso se suma que, los que jugaban menos, dieron rendimiento cuando se les necesitó. Eso te ayuda mucho a lo largo del año. En partidos cerrados, complicados, la gente del banquillo sumó mucho y nos dio el salto que necesitábamos. El caso de Joni Montiel, Pombo, Matheus... Todos querían ganarse el puesto. Era una competición muy sana entre los compañeros y eso nos hacía crecer a todos en el día a día".

¿Cómo recuerdas a Ziganda?

"Hace unos meses nos intercambiamos mensajes para ver cómo estábamos. Solo tengo palabras de agradecimiento para él. Es un entrenador muy preparado y siempre estuvo dispuesto para mí y para mi familia. Es una persona que te dice las cosas de frente y yo valoro mucho eso en un entrenador".

Desde fuera puede parecer un tipo más 'frío' que lo que describes.

"Es un 'señor' con mayúsculas. No puedo decir otra cosa de Ziganda. Siempre nos preguntaba cómo estábamos, cómo nos sentíamos. Valoro mucho eso".

¿Qué le faltó al Oviedo para llegar al playoff?

"Nos faltó un gol o un punto. Cuando compites al alto nivel son mínimas las cosas que te dan el salto de calidad. Creo que el equipo estaba para más. Sentíamos que debíamos estar en ese playoff y, una vez dentro, íbamos a competir contra cualquiera. Quizá nos faltó creer un poco antes de lo que lo hicimos que podíamos llegar".

La principal crítica que se le hacía al Oviedo era que el equipo, en ocasiones, era 'poco ofensivo'. ¿Qué opinión tienes?

"Puede ser, pero tampoco se puede saber. Quizá si éramos más ofensivos nos descubríamos más a nivel defensivo y nos hacían más goles. Fue un año muy bonito y hay que recordarlo así. Ver qué faltó o qué podía haber pasado no sé si suma mucho. Creo que si ese equipo juega un campeonato de nuevo puede llegar al playoff. Creíamos mucho los unos en los otros".

¿Y por qué Gastón Brugman no siguió en el Oviedo?

"Cuando termina la temporada el club me pregunta si quiero seguir en Oviedo, si estoy cómodo en el club. Yo dejé la puerta abierta a seguir, estaba dispuesto a hablar. Luego mis representantes no sé si pudieron hablar con el Oviedo... Llegó el Grupo Pachuca y ahí se quedó".

¿No llegaste a recibir oferta del Oviedo para seguir?

"Creo que no. A principio de mercado sale lo de Los Ángeles Galaxy, que era una buena opción. Tampoco hubo mucho tiempo para que hubiera propuesta del Oviedo porque llegó pronto la de los Galaxy, que era una buena oferta".

¿Cuándo te llega la oferta de los Galaxy?

"Al principio del año el director deportivo ya habló con mi representante".

¿Había alguna fórmula para que te hubieras quedado en Oviedo o con la oferta de los Galaxy era imposible competir?

"Mi idea era quedarme en Europa porque me gusta la vida allí. Tuve ofertas de clubes de Primera, pero económicamente no eran buenas ofertas y tampoco cumplían con los años de contrato que me hubieran gustado".

Entonces el Oviedo lo tenía imposible. Si en Primera no te convencían las ofertas y los Galaxy llamaban a la puerta...

"Es que no sé si el Oviedo llegó a hacer una oferta, pero mi intención era quedarme en Europa. Yo fui feliz en Oviedo y sería bonito volver".

Acabas de parar el corazón de muchos aficionados del Oviedo con esa frase. ¿Abres la puerta a volver?

"Siempre. Cuando uno se queda como aficionado a un club y le demuestran mucho cariño, es bonito demostrarle a la gente el valor que tienes. ¿Por qué no? Si se dan las condiciones, me gustaría volver".

¿Qué sientes cuando pones cualquier cosa en tus redes y tienes cientos de aficionados del Oviedo dándote cariño?

"Es una locura. Ha pasado un año, pero todo sigue igual. He puesto alguna historia en mis redes sociales recordando al Oviedo y me llegan millones de mensajes. Lo aprecio mucho y me llena mucho. Estoy en un período de 'bajón' porque aquí no vamos bien en liga, pero la gente me apoya un montón y me ayuda mucho".

¿Puedes seguir al Oviedo con el cambio horario?

"Sí, he visto varios partidos este año. Por el cambio horario, a veces es muy temprano y no puedo verlos porque juego yo también aquí, pero siempre estoy pendiente de ver las acciones de cada partido y hablo también con los compañeros del año pasado".

¿Con quién mantienes contacto de tus compañeros el año pasado?

"Hablo con Dani Calvo, con el 'casco' Luismi, que le mandé un mensaje después del derbi asturiano. Con David Costas, Tomeu, Joni Montiel, Pombo... Tengo una buena relación con ellos".

Como has soltado la 'bomba', te vuelvo a preguntar para que al club le quede claro. ¿Si el Oviedo llama a tu puerta este verano, abres la puerta a volver o es pronto?

"Hay que sentarse a hablar, nunca se sabe. Todo puede pasar. No quiero crear falsas expectativas porque no es bueno para nadie, pero me sentí muy querido en Asturias y en Oviedo. Tengo un contrato de dos años más y puede ser una situación difícil, pero mi deseo es volver. Si me preguntas si quiero volver, obviamente te digo que sí".

Económicamente para el Oviedo va a ser difícil llegar a lo que llegan Los Ángeles Galaxy.

"Sí, puede ser complicado (risas)".

Ha sido un placer hablar contigo. Que te siga yendo tan bien por Los Ángeles como te va hasta ahora.

"Gracias a todos los oviedistas por todo el cariño que me han brindado".