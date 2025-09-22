COPE
Informa melchor ruioz

El Real Madrid no va a mandar a nadie a la gala del Balón de Oro, pero da libertad a aquellos jugadores o jugadoras que quieran ir

Este lunes se entrega el Balón de Oro, y tras lo ocurrido el año pasado con Vinicius, la postura del equipo blanco vuelve a ser noticia.

Entrenamiento del Real Madrid de este lunes

EFE

Este lunes, el mundo del fútbol mirará a París donde esta noche se entregará el Balón de Oro 2025. Un Balón de Oro incierto, pero que tiene a dos claro favoritos como yo Ousmane Dembélé y Lamine Yamal. La gala se podrá seguir en Tiempo de Juego desde las 21:00h

Desde el año pasado y tras lo ocurrido con Vinicius, la postura del Real Madrid con este asunto vuelve a ser noticia.

Tal y como ha podido saber nuestro compañero Melchor Ruiz, el Real Madrid no va a mandar a nadie al evento como representación oficial del club, sin embargo, sí que da libertad a sus jugadores y jugadores para que acudan sí quieren, sobre todo a aquellos y aquellas que opten a algún premio.

El equipo masculino tiene encuentro este martes, en el choque correspondiente a la 6ª jornada en Primera División. El duelo de los de Xabi Alonso será a domicilio ante el Levante a las 21:30h

El equipo femenino tiene partido a domicilio también, pero será el domingo 28 a las 17:30h ante el UD Tenerife.

