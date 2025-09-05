COPE
Podcasts
Deportes COPE Asturias
Deportes COPE Asturias

Garitano y la intentona de vuelta con Cote: "Cuando llegué, ya lo intenté"

El técnico deja sin convocar a Loum y Cortés por tema físico y habla sobre el Deportivo: "Ha rechazado ofertas muy importantes y eso pocos lo pueden permitir"

Asier Garitano en una sesión en Mareo
00:00
Descargar
Deportes COPE Asturias

La rueda de prensa de Asier Garitano antes del partido ante el Deportivo

Redacción COPE Asturias

Asturias - Publicado el

1 min lectura

El Sporting afronta este sábado la verdadera prueba de fuego en este arranque de competición. Después de dos partidos en casa y uno fuera ante un recién ascendido, los rojiblancos visitan al Deportivo en Riazor, uno de los equipos candidatos al ascenso. Mamadou Loum, con una pequeña rotura de fibras y Óscar Cortés todavía sin estar a tono tras su llegada no entran en la convocatoria para el partido.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 5 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking