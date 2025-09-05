Garitano y la intentona de vuelta con Cote: "Cuando llegué, ya lo intenté"
El técnico deja sin convocar a Loum y Cortés por tema físico y habla sobre el Deportivo: "Ha rechazado ofertas muy importantes y eso pocos lo pueden permitir"
Redacción COPE Asturias
Asturias - Publicado el
1 min lectura
El Sporting afronta este sábado la verdadera prueba de fuego en este arranque de competición. Después de dos partidos en casa y uno fuera ante un recién ascendido, los rojiblancos visitan al Deportivo en Riazor, uno de los equipos candidatos al ascenso. Mamadou Loum, con una pequeña rotura de fibras y Óscar Cortés todavía sin estar a tono tras su llegada no entran en la convocatoria para el partido.
