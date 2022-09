'La Firma' de Javi Barrio en #DCA: "El Sporting ha perdido algunas señas de identidad"

A falta de dos partidos para el cierre de la jornada 7 en LaLiga SmartBank, el Sporting se encuentra en puestos de playoff de ascenso después del triunfo ante el Ibiza. Hablamos con nuestro compañero Javier Barrio, periodista de El Comercio, sobre dónde están las expectativas del equipo esta temporada segun lo visto hasta ahora.

El Sporting está en playoff pero el juego no está siendo el deseado. ¿Dónde ponemos la expectativa?

"Creo que este equipo tiene mucho margen de mejora. El resultado está por encima de las sensaciones ante el Ibiza. Ha habido cierta 'parálisis' en el juego después del partido ante el Racing. Lo que más me preocupa es no ver ahora esas señas de identidad con Abelardo que estaban muy marcadas: la seguridad defensiva, ser compactos, verticales... se ha perdido mucho de esto en los últimos partidos, aunque con un buen resultado se trabaja mejor. Vamos a ver qué pasa en el Heliodoro porque creo que va a ser un partido muy importante para ver en qué momento está el equipo, si de verdad ha salido de planta, de ese estado convaleciente en el que estaba, o no.

Calendario muy duro: Tenerife, Villarreal B, Eibar, Granada, Alavés y Levante.

"Va a evaluar el momento, más que las expectativas. En descarga del equipo, ha habido bastantes contratiempos en este inicio. No ha podido contar con Jony, que creo que va a ser un jugador muy importante, se ha lesionado Cote... Pese a la imagen, lo positivo ante el Ibiza ganas sin Gragera y Djuka. Vamos a ver si se van ordenando todas esas piezas. Jony, por ejemplo, te condiciona la forma de jugar. A ver si cuando todos los jugadores estén a disposición se puede ver una mejor versión del equipo. El punto bueno en la actualidad es el balón parado, pero se han perdido señas de identidad, como te decía. La poca seguridad defensiva es lo que más me preocupa en este momento".

A pesar de eso, el equipo está bien clasificado.

"Evidentemente, lo mejor de todo son los resultados. Sin buenas sensaciones, vas sacando puntos. Con resultados se trabaja mejor. No tienes ese agobio que podía ser. Estos últimos partidos han sido un toque de atención. El equipo debe recuperar ya esa versión de Ponferrada".