Dos heridos de consideración en sendos siniestros en Barreiros y Pol marcan un inicio accidentado de semana en Lugo

Uno de los heridos fue evacuado al Hospital Público da Mariña y el otro al HULA

Este lunes ha dejado dos heridos de consideración en dos accidentes de tráfico ocurridos en la provincia de Lugo, concretamente en los municipios de Barreiros y Pol. En ambos casos, la central del 112 ha tenido que movilizar a los equipos de emergencias para asistir a las víctimas.

Un conductor atrapado en la A-8

El primer suceso ha ocurrido de madrugada, pasados unos minutos de las seis, en el kilómetro 519 de la Autovía del Cantábrico (A-8), a su paso por San Miguel de Reinante (Barreiros). El propio conductor contactó con el 112 Galicia tras activarse el sistema de emergencia de su vehículo para informar de que se encontraba herido y atrapado tras una salida de vía.

Los Bomberos de Barreiros tuvieron que emplear material de excarcelación para liberar al único ocupante del turismo. Hasta el lugar también se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico y personal del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladó al herido al Hospital Público da Mariña.

Según las primeras informaciones, el hombre estaba consciente, aunque presentaba varias posibles fracturas.

Vuelco de un camión en Pol

Más tarde, sobre las 10:35 horas, el conductor de un camión ha resultado herido tras volcar el vehículo pesado que conducía en la carretera provincial LU-P-1611, a la entrada de Mosteiro, capital del municipio de Pol.

El accidente se ha producido en la parroquia de Silva, muy cerca de la capital municipal. El camión quedó volcado sobre la calzada, de modo que bloqueó por completo el paso por esa vía.

Aunque en un primer momento se pensó que el conductor podía estar atrapado, finalmente no fue necesaria la excarcelación. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar del siniestro, fue evacuado al HULA. El 112 movilizó a los Bomberos de Vilalba, la Guardia Civil de Tráfico, al 061 y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil.