Miroslav Djukic, por primera vez, abre las puertas de forma pública a los refuerzos invernales. Aunque su mensaje sigue centrándose en mejorar el rendimiento de la actual plantilla. "Falta una semana y, seguramente, actuaremos en el mercado, pero no me preocupa. Me preocupa más que la gente mejore, demos una buena imagen y enganchemos a El Molinón. Tenemos que alentar a la afición. No puedo pedir que aplaudan; cuando vean cosas buenas, lo harán", ha explicado el entrenador del Sporting.

"No me tranquilizo con lo que va a venir, me tranquilizo si veo que mis jugadores mejoran. Aquí hay buenos futbolistas pero tienen que convencerse de que tienen que trabajar para el equipo. Es lo principal; luego aparecerá la calidad y darás un plus, pero necesito mejorar el equipo, que seamos un bloque, un conjunto difícil de batir, rocoso. A partir de ahí, vamos a mejorar, pero sin esa constante no lo haremos", ha precisado Djukic antes de recibir este sábado al Fuenlabrada.