Diego Sánchez en COPE: "Llevo en el Sporting toda la vida y ojalá fuera para toda la vida"

Diego Sánchez es el hombre de moda en el Sporting. Su gol al Granada, el primero que marca con la camiseta del Sporting desde que subió al primer equipo, ha supuesto un paso muy importante para la permanencia. Diego nos visita n los estudios de COPE Asturias después de un momento que no olvidará nunca, con la confianza de quien ya se ve, por derecho propio, parte de la primera plantilla del club de su vida. Sus orígenes, la oferta del Oviedo, su carrera universitaria, Abelardo, Ramírez o su consagración en el primer equipo son algunos de los temas centrales de esta extensa entrevista con la última perla de Mareo.

Estarás en una nube después de ese gol al Granada.

"Siempre hay que estar centrado en el trabajo del día a día, pero fue un subidón para el equipo y la afición. Tres puntos muy importantes".

¿Es el mejor momento que has vivido?

"Sí, sin duda. Es una sensación que sueñas vivirla, un subidón instantáneo. Cuando metes el gol no sabes ni qué hacer. Haces lo que te sale de dentro, fue una alegría tremenda".

Te salió echarte la mano al escudo.

"Son muchos años en el Sporting, desde muy pequeño. Mi casa es del Sporting. Es increíble".

¿Cómo son tus primeros pasos en el fútbol?

"Empecé en Los Campos, en Avilés. Mi abuelo fundó el club. A los 7 años tenía varios equipos. El primero que me llamó fue el Oviedo y directamente dije que no. Ni se pensó: mi padre dijo que no. Luego tuve la suerte de que me llamó el Sporting. Mi padre estuvo en el Sporting desde la cantera hasta el filial y lo lleva muy dentro, sabe lo que es".

Llegaste a Mareo marcando muchos goles.

"Me ficharon como delantero, nada más llegar a Mareo. Pronto vieron que no era mi sitio y en alevines ya pasé a jugar como lateral izquierdo. Con 7 años metí más de 100 goles en una temporada. Una locura".

La temporada en la que llegas al Sporting, el equipo baja con Preciado. Sabes que el Sporting es grande, pero por edad apenas lo has podido ver en Primera.

"Lo vi con el Pitu dos años en Primera. No lo pude ver más".

¿Qué jugador te marca en tu infancia?

"Me fijé mucho en Canella. Por referencia, por capitán, por los años que estuvo aquí. Luego en juveniles, cuando empecé a ir con los de un año más, me pusieron el mote de 'Cote'. Y mira dónde estamos ahora...".

¿Cómo es convivir con un ídolo? Cote ha hablado muy bien de ti.

"Nah, es increíble. Es una persona muy cercana, de la que aprendes muchísimo. Tenemos una lucha por la titularidad pero hay mucho respeto entre los dos. Somos una familia porque pasamos más horas entre nosotros que con nuestra familia real. El vestuario es increíble como te trata".

¿Algún entrenador que te marcara especialmente en Mareo?

"Hay un entrenador en alevines que fue el que más me marcó: Salva Capín. Él me inculcó el trabajo, la raza que hay que tener en el fútbol. Fue mi punto de inflexión. En benjamines tuve a Suso, que fue el primero que tuve en Mareo y me acuerdo mucho de él porque me acogió y me trató como a un hijo".

Ese trabajo que te inclucó Salva Capín, ¿es lo que te define ahora?

"Sin duda. Más allá de la calidad que tengas, llegar arriba o no lo marca el trabajo. Es muy difícil llegar, pero el trabajo te lo pone un poco más fácil".

Mensaje de Tati

"Te pone la piel de gallina. Gracias a Tati por cómo habla de mí. Ojalá nos podamos conocer pronto, es una pasada".

¿De dónde te viene esa sencillez?

"Mis padres son muy humildes, muy sencillos. Tuve esa suerte. La verdad que soy muy normal, no quiero destacar por encima de la gente. Me gusta pasar desapercibido. Me gusta estar rodeado de quien aprecio de verdad".

¿Qué haces en un día normal?

"Entreno, llego a casa y me conecto a la Universidad. Estoy estudiando. Me gusta jugar a la Play Station, aunque ahora me gusta más salir a tomar algo y juego menos".

Estudias y trabajas. ¿Qué estudias?

"Estudio ingeniería informática. El primer año me está costando, aunque si estás centrado lo puedes compaginar. Estudio a distancia, lo hago todo con el ordenador. Los exámenes los hago en Gijón, pero está muy bien orientado. Me graban las clases y luego lo complemento con academia. Tardaré algo más en acabar la carrera, eso seguro, pero siempre me han gustado los ordenadores y es algo a lo que me gustaría dedicarme. En el fútbol nunca sabes lo que puede pasar".

Hablemos de este año. En pretemporada convenciste a todos en el Sporting para quedarte.

"Empecé la pretemporada con el filial y luego subí con el primer equipo. Poco a poco fui convenciendo al míster y me quedé. A Abelardo le estoy eternamente agradecido, fue como un padre para mí en el Sporting. Es muy cercano con todos los jugadores y me ayudó en todo para estar donde estoy. Me hizo saber desde el primer día que tenía mucha fe en mí".

El Sporting no fichó lateral izquierdo suplente de Cote porque confiaban en ti.

"Sí, claro. En mí y en los chicos de la cantera. Ves a dónde puedes llegar, la confianza que tienen en ti... y es un subidón".

Mensaje de Abelardo

"Yo también le tengo mucho cariño. Es una pasada que diga esto. Llegas al primer equipo y piensas en poder dar el máximo, pero es muy difícil afianzarte. Tienes esos nervios que se van quitando poco a poco pero es complicado. Necesitas a alguien que crea en ti, que te dé las herramientas y te ayude. Lo que necesita el futbolista es confianza para soltarse del todo".

Dice Abelardo que no durarás mucho en el Sporting. ¿Ya te han llegado ofertas?

"No, no pienso en irme de aquí, lo tengo muy claro. Con la renovación estoy muy tranquilo aquí y ojalá pueda quedarme en el Sporting toda mi vida".

Renovaste hasta 2027. Los canteranos no hay manera de que hagan carrera en el Sporting últimamente. ¿Cambiarás esa historia?

"Ojalá pueda quedarme aquí. Si lo llevas dentro y llevas tantos años aquí, no necesitas mirar más allá. Si de verdad crees en el Sporting... Yo estoy muy contento, muy tranquilo. Hay que confiar, más ahora tal y cómo se están dando las cosas. Ojalá poder subir al Sporting a Primera".

Hay muchos cambios en el Sporting en los últimos meses. ¿Crees en el nuevo proyecto?

"Hay muchos cambios que creo que se están haciendo para que el Sporting vuelva a donde tienen que estar, en Primera División. El césped ha pegado un cambio tremendo en mes y medio, la alimentación también ha cambiado mucho. Y luego, dentro del vestuario, se percibe una unión que a principio de temporada no era tan grande, pero ahora es brutal".

¿Qué cambió?

"La mentalidad de todos. Pensar más en el equipo que en uno mismo. Esa mentalidad ha ido cambiando y se está viendo en los últimos partidos. Necesitamos esa unión de todos".

Contra el Mirandés tocasteis fondo.

"Sabíamos que veníamos haciendo mejor las cosas después del Mirandés. Ese partido fue un punto de inflexión, sobre todo a la hora de mentalizarnos a nivel defensivo. Aún así no llegaba esa victoria que tanto queríamos, pero que llegue en un momento en el que El Molinón estaba así, contra un equipo (Granada) que va a luchar por estar en Primera y que podría estar ya en Primera perfectamente, tal y como sufrimos... fue una liberación increíble".

¿Cómo definirías a Miguel Ángel Ramírez?

"Muy, muy cercano. La palabra es cercanía. Tiene muchas ganas de ayudar a cada jugador y al equipo. Lo veo muy implicado en todos los aspectos. Nos dijo desde el primer día que no venía a imponer nada. Nunca nos ha dicho que teníamos que jugar de una determinada manera. Lo que nos faltaba era a nivel defensivo, no encajar. Ocasiones vas a terminar teniendo en los partidos, pero lo importante es ser fuertes a nivel defensivo y a partir de ahí crecer".

El cambio fue muy grande de Abelardo a Ramírez.

"Sí, porque fue a mitad de temporada. No nos esperábamos estar ahí abajo, pero desde el primer día creímos en su idea. Se está viendo en estos tres partidos que no es un sistema fijo lo que propone, ni tampoco una manera inamovible de jugar".

Está apostando por Mareo.

"Desde el primer día a los de Mareo nos dijo que nos iba a poner si nos lo ganábamos. Lo mismo nos dijo el Pitu. Se está viendo".

Gaspar Campos dijo que era difícil ser de casa y aguantar la presión. ¿Cómo llevas tú eso?

"Sí, es verdad que al principio estaba nervioso y me costó, pero luego te evades y no vas más allá. No pienso en nada más en el día a día. No leo prensa ni redes, no me gusta. Muchas veces se dicen cosas que no sabes si son verdad o mentira. Tengo Instagram, nada más".

Nico Williams se ha tenido que borrar las redes sociales por los insultos que ha recibido.

"Es que es parte del fútbol. Las cosas no siempre te salen como quieres, ni a Messi le salen las cosas siempre. Lees cosas a veces que 'flipas'. La gente no se puede poner así con los jugadores, son cosas que no se pueden tolerar. Puedes aguantar comentarios que sean para mejorar, pero es que hay personas que van a hacerte daño. Tienes que conseguir evadirte para no leerlo y conseguir que no te afecte".

¿Cuántos puntos se necesitan para la permanencia?

"Doce o trece puntos más. El Granada no se esperaba perder y mira. Está todo muy igualado, cualquiera te soprende en cualquier campo. Con las herramientas que nos está dando el míster, a ver donde podemos llegar".

Hablas bien de Ramírez.

"Es muy difícil llegar después de Abelardo, que sabemos lo que ha sido en Gijón. Él siempre ha estado muy tranquilo en ese aspecto, muy cercano, con ganas de aprender de nosotros y de apoyarnos en todo".

¿Te conocen ya por la calle?

"Poco. Alguna vez me paran. No es que me dé cosa, pero me gusta pasar desapercibido. No soy más que nadie, soy un chaval normal".

Hablas de hacer carrera en el Sporting.

"Llevo aquí toda la vida y ojalá fuera para toda la vida".

Casi nadie lo hace.

"Es difícil. Hay que ponerse en la situación de cada uno, pero si quieres puedes".