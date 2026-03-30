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Las campanas de la 'España vaciada' tocan a rebato por su futuro

El Movimiento Rural Cristiano impulsa un gesto simbólico para alertar sobre la despoblación y la pérdida de servicios en el entorno rural

Campana de una iglesia

Campana de una iglesia

Miriam Rodríguez

Cáceres - Publicado el

2 min lectura

El Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica ha impulsado una iniciativa para visibilizar la realidad y las necesidades del mundo rural. La propuesta consiste en un gesto simbólico: el toque de campanas en iglesias y ermitas el próximo 31 de marzo a las 12:00 horas.

La iniciativa se enmarca en las movilizaciones ciudadanas en defensa de la llamada “España vaciada” y busca ser una llamada de atención sobre la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de servicios en los pueblos. Durante el acto, se invita a las comunidades a realizar concentraciones pacíficas y leer un manifiesto en defensa del territorio.

Un eco histórico por el futuro

Desde la organización recuerdan que las campanas han sido un elemento clave en la vida rural, convocando a celebraciones, alertando de peligros o marcando momentos importantes. Por ello, se consideran un símbolo idóneo para expresar la preocupación y el compromiso con la supervivencia y el desarrollo del mundo rural.

El respaldo de la Diócesis

La Vicaría de Evangelización y Pastoral de la Diócesis de Coria Cáceres ha mostrado su apoyo a la iniciativa, destacando la importancia de que la Iglesia acompañe las preocupaciones reales de la gente. Este respaldo se basa en la Doctrina Social de la Iglesia y en documentos que subrayan la necesidad de cuidar el mundo rural, sus gentes y su cultura.

Asimismo, el obispo de la diócesis de Coria Cáceres, Monseñor Jesús Pulido Arriero, ha animado a las parroquias a unirse a través de una carta. En ella, destaca la importancia de trabajar por el futuro del medio rural, que “forma parte de nuestra historia y nuestra misión pastoral”.

Que este gesto sencillo nos ayude a recordar que la Iglesia camina con su pueblo y que todos estamos llamados a cuidar y sostener nuestras comunidades"

Monseñor Jesús Pulido Arriero

El obispo añade en su mensaje un llamamiento a la unidad y la esperanza con sus palabras: “Que este gesto sencillo nos ayude a recordar que la Iglesia camina con su pueblo y que todos estamos llamados a cuidar y sostener nuestras comunidades”.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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