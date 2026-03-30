Un hombre, en estado crítico tras un grave accidente de tráfico a la altura de Solana de los Barros
El accidente ha tenido lugar esta madrugada
Almendralejo - Publicado el
1 min lectura
Un hombre de 41 años ha resultado herido de gravedad y se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente de tráfico en la madrugada de este domingo en Solana de los Barros (Badajoz). Según ha informado el servicio de Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar en la carretera EX-300.
A consecuencia del siniestro, el herido ha sido trasladado al Hospital de Mérida, donde permanece ingresado en estado crítico. Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Badajoz y una ambulancia con soporte vital de la Unidad Médica de Emergencias para estabilizar y atender al afectado.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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