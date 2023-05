Diego Sánchez: "Contra el Eibar necesitamos un punto, pero iremos a por los tres"

Diego Sánchez, que fue titular en el derbi asturiano, repasó la actualidad del Sporting antes de la visita a Ipurúa para enfrentarse al Eibar.

Balance del derbi.

"El equipo hizo buen trabajo, pero queríamos más, queríamos los tres puntos. Nos faltó acierto al final".

¿Qué te dice Cuéllar después de ver la amarilla?

"Me dice que me tranquilice. Él tiene la veteranía que a mí me falta. Era importante estar concentrado los 90 minutos y que no fuera a más ese cabreo".

¿El partido contra el Granada fue un punto de inflexión en tu carrera?

"Sí, puede ser. Venía asentándome en el equipo y contra el Granada pudo ser, hasta ahora, mi mejor partido. Es una posición en la que ya actué el año pasado. Me formé como lateral, pero estaré donde me necesita el míster para pelear el puesto".

La permanencia aún no es matemática.

"Sí, vamos a ir a Eibar a ganar. Estaremos 100% concentrados esta semana y la que viene. Hay que trabajar como hasta ahora porque se están haciendo bien las cosas. Iremos a tope sabiendo que no hay nada hecho. Necesitamos un punto, pero iremos a por los tres".

¿Te sorprende la dinámica de los equipos de arriba en este final de temporada?

"No sorprende porque la Segunda es todos los años así. Todos los equipos tienen necesidad de puntos. Los de abajo aprietan a los de arriba y no me sorprende que los de arriba se vean apretados".

¿Insiste Ramírez en que tengáis cuidado, en especial los jóvenes, con las tarjetas?

"Sí, está muy encima todos los entrenamientos para que podamos ir a más. Hay que dejarse de rivales y de árbitros, no forzar expulsiones".

Jóvenes que llegan desde México.

"Todo lo que sea ir a más es bueno para el club. Los que vengan, vendrán a sumar".

Recibimiento de la afición antes del derbi.

"Fue espectacular. Los que llevamos aquí desde pequeños nos impacta más porque luchas muchos años para vivir algo así. Fue una pasada, una sensación increíble".