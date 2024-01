David Guerra: "Salvo algo insospechado, no habrá más movimiento en el mercado"

¿Está cerrada la plantilla?

“Estamos muy contentos con esta plantilla que tenemos. La inversión se produjo en verano. Con Mario complementamos muy bien la delantera que tenemos. Los goles no son solo de los delanteros, es de todos. Estamos muy contentos con la plantilla. Con este movimiento, salvo algo insospechado que no planteamos ahora mismo, no habría más movimiento en el mercado".

¿Cómo está la situación con Bamba?

“Vamos a cumplir nuestra palabra. Otra cuestión es si él o su entorno quieren salir lo veremos. Queremos lo mejor para él. No es fácil jugar aquí porque la competencia es muy alta”.

Ramírez lleva un año en el Sporting, ¿Hay conversaciones para la renovación o todavía se pospone?

“Continuamos en esa conversación fluida. Va a ser recurrente en las próximas fechas. No es el momento. Está focalizado en lo mismo que nosotros. No hay novedades al respecto”.

¿Por qué no se ha presentado todavía la financiación del proyecto del Mundial?

“Porque los tiempos de todo esto no son tan sencillos. Hemos tenido numerosas conversaciones, y las circunstancias han cambiado mucho. Nos hemos focalizado en que esta candidatura siga posicionada. Lo que necesitamos ahora es apretar el acelerador. Tenemos que seguir avanzando y tenemos dos meses para posicionarnos en que Asturias sea sede del Mundial”.

Sobre Jeraldino

“Estamos hablando con él buscando la salida. No está cerrada al 100% pero estamos en el camino por las dos partes. Todos esperábamos más. Creíamos que era posible. No se ha dado, nos hemos dado cuenta de la situación y hemos cambiado. Nadie puede hablar mal de su compromiso, pero cuando las cosas no se dan hay que rectificar”

Sobre Jordan Carrillo

“Es un chico joven, con mucho potencial. Ha sufrido un cambio de vida y de ritmo. No es sencillo para nadie siendo tan joven. No es sencillo jugar e incluso entrar en la losta de convocados es difícil. Entendiendo su pasado con Santos y viendo que el club pensaba que podía ser relevante allí, hemos pensado que era lo mejor que volviera a México. Le deseamos lo mejor y ojalá nos volvamos a cruzar en el futuro”