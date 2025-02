David Guerra y una posible venta del Sporting: "Orlegi no se va y el Sporting no está en venta"

David Guerra, presidente del Real Sporting de Gijón, compareció ante los medios de comunicación para hacer balance del mercado de fichajes y actualizar la situación de la entidad y los planes del Grupo Orlegi.

Nico Serrano. "No es para presumir, pero tenía ofertas de Primera y Segunda y nos ha elegido a nosotros. Creo que es un motivo de orgullo de lo que representa el Sporting para convencer a buenos futbolistas con ofertas de otros equipos".

Autocrítica. "¿Errores? Claro que hemos cometido errores, aunque también aciertos. Hay veces que nos dejamos llevar por el pesimismo, por la desazón. Una cosa es la exigencia, que asumimos, y otra es una ola de pesimismo que nos hace pensar que todo está mal. No intentamos construir con pesimismo sino con confianza en el cuerpo técnico, la plantilla, la dirección deportiva etc. Vemos el trabajo y confiamos en todo".

El club no está en venta. "No creía que tenía que decir esto, pero Orlegi no se va, no está en venta. No es una realidad que esté en nuestra casbeza. Nunca creí que tuviera que salir a decirlo, pero no está de más recalcarlo. Queríamos Mundial, queríamos muchos proyectos, pero por encima de todo queremos al Sporting".

Inyección de capital de Orlegi. "En este mercado ha habido una inyección de capital para sentar el proyecto de cara al futuro. Eso no es propio de alguien que no cree en el proyecto a medio-largo plazo. No pensé que tuviera que decirlo, pero lo recalco una vez más".

Racha de resultados. "Hemos vivido una racha de resultados que no nos ayuda. Tenemos que analizar lo que pasa en diciembre, pero quedarnos en como este equipo nos representa y como trabaja. Creo que merecimos más, pero da igual lo que hayamos merecido. Lo importante es el trabajo, en como el cuerpo técnico trabaja cada detalle. Y lo mismo la plantilla, que busca siempre la victoria y tiene una intensidad enorme".

Objetivo de la temporada. "El objetivo es estar arriba y es un objetivo de todos juntos: miembros del club, cuerpo técnico, plantilla y aficionados. A los aficionados les podemos decir poco. Solo les podemos decir eso de "confiar, confiar y confiar". Vemos en cada lugar esa exigencia y esa ilusión. Los peñistas nos exigieron en Cornellana el otro día, pero también vimos la ilusión. Notamos que nos creían cuando les dijimos que teníamos un equipo competitivo y eso nos da fuerzas. Si estamos convencidos y caminamos en la misma dirección este club no tiene límites".

Mantener la línea del año pasado. "El año pasado fue fantástico y ahora hay que seguir en esa dinámica. Sin escondernos".

Tiempos del mercado. "El extremo no pudo llegar antes. Había interés desde hacía semanas y creo que se ha hecho un buen trabajo. Ojalá los tiempos sean mejores en otro mercado".

Inyección de Orlegi en invierno. "Es una inyección por encima del millón de euros. No voy a entrar en términos de estrategia (tope salarial), pero es claramente con la intención de reafirmar el compromiso de este proyecto. Era necesaria para acometer lo que quería,os ".

¿Es una de las 6 mejores plantillas de la categoría? "Tenemos una gran plantilla, pero no entro a valorar la posición. Creo que han demostrado que podemos competir contra cualquiera. Si te relajas te vuelve, pero creo que es una plantilla para competir por todos los equipos. Trabajamos conjuntamente con el entrenador, que es uno de los mejores de la categoría".

Estrategia con Rubén Albés. "Nuestra idea es clara. Queremos un entrenador que trabaje en grupo, todos juntos, y que nos representa en el terreno de juego. Hablamos mucho con él. Es un gran entrenador y tenemos claro que vamos en la misma dirección".

Caicedo. "No ha cumplido tampoco sus propias expectativas. Cuando hablamos en verano de la relevancia que nos podía aportar el primer consciente sea él. No podemos caer en que un día es el 'Toro', el mejor... y otros días queramos matarlo. Es un jugador de los más queridos dentro del club y es una de las piezas que tiene a su disposición el míster. Tiene una gran competencia en su posición y tenemos claro que queríamos que formara parte de la plantilla".

¿Satisfechos con el primer equipo y el filial? "No estamos satisfechos con la situación actual. Somos los primeros interesados. No podemos controlar ciertas cosas. Queremos llevar al Sporting donde tiene que estar".

¿Dotor no pudo llegar antes? Podíamos haber apretado más? Posiblemente no. No fue tan sencillo como pueda parecer. Con el míster no hablamos de penalizaciones por minutos. Los jugadores se tienen que ganar un puesto. La prioridad es la parte deportiva, lo que muestran en el terreno de juego".

¿Por qué no se ficha un delantero? "La cuestión del gol es una cuestión colectiva y más en nuestro estilo de juego. Por eso hemos decidido dar continuidad a esa idea. Ha sido una decisión conjunta de todos".

Salud económica del club. "Tenemos un límite salarial. Cada uno tiene un límite distinto. Creo que la salud es buena. Estamos comprometidos con mejorar ese límite cada uno de los días. Es un esfuerzo conjunto".

¿Ofertas por el club? "No ha llegado nada. Alguno nos habéis preguntado, pero no porque nosotros hayamos recibido alguna oferta. Quizás en estos momentos de resultados y en el mercado de fichajes aparecen estas informaciones. Lo que genera eso es inestabilidad para el Sporting. Por eso no hay la más mínima duda sobre el futuro y lo recalco. Eso genera dudas".

Manu García. "Estamos esperando y somos cautos".

Tope salarial. "Cada uno de los clubes tiene su casuística. Algunos clubes venden, otros inyectan capital. Nosotros hemos tratado de maximizar nuestros recursos. El coste de p

Nacho Méndez. "Hablaremos con todos los jugadores que terminen contrato. Nacho nos representa en el campo y a él le gustaría quedarse aquí. Seguiremos en esas conversaciones y hay intención de que se pueda cumplir".

Renovación de Rubén Albés. "No tengo ni idea. Hablamos mucho con él. Su prioridad y mi prioridad es ganar este fin de semana. No ha sido nada sencillo darle la vuelta a esta situación".

¿Tiene más deuda la afición o el Grupo Orlegi? "Siempre la afición va a estar por encima de cualquiera. Si algo caracteriza al Sporting es su Mareona. Siempre han estado en las malas y en las buenas. El año pasado se dieron noches mágicas en El Molinón que auparon al equipo. En la primera temporada estuvimos cerca del colapso, en la segunda temporada nos salió bien y en esta tercera espero que nos salga bien, pero para eso hay que ir de la mano. Trabajamos para estar a la altura".

Playoff. "Es una pregunta de titular. Estamos saliendo de una ventana de resultados negativos y que nos tiene que hacer mejorar".

Mareo. "En la plantilla actual tenemos una base de futbolistas que nos llevaron al playoff. Hay varios salidos de Mareo. En la primera plantilla son diez. Eso ha nutrido al club y lo sigue nutriendo. ¿Todos los años salen diez? No. Tenemos que seguir mejorando en todos los ámbitos y apostando por Mareo para tener esa identidad".

El Molinón. "La relación es buena. Se están acometiendo mejoras en la parte estructural. Tenemos que avanzar de la mano".

Ramírez. "Mutuo acuerdo ente las partes. Lo hablamos con Miguel Ángel y así se dieron las circunstancias. No quiero generar inestabilidad al Sporting ni a su club. Tenemos a uno de los mejores entrenadores de la categoría".