David Guerra pone nota al mercado del Sporting: "Es un sobresaliente"

David Guerra, presidente ejecutivo del Real Sporting de Gijón, hizo balance del mercado de fichajes. El club rojiblanco ha cerrado cinco fichajes: Rubén Yáñez, Pascanu, Rober Pier, Hassan y Roque Mesa. Juan Otero, Ignacio Jeraldino y Jordan Carrillo aseguraron su continuidad y regresaron tras cesión Gaspar Campos, Fran Villlaba, Enol Coto, Pablo García y Christian Joel.

Balance de mercado.

"Desde el club lo consideramos muy positivo. Hemos conseguido primeras opciones para adelantar a otros equipos. Quería agradecer el gran trabajo de la gestión deportiva que lidera Gerardo García. También resaltar el trabajo con Miguel Ángel Ramírez y su cuerpo técnico. En total han sido 13 jugadores que estaban y hemos conseguido renovar. Caras nuevas o jugadores cedidos que han vuelto y, honestamente, parecen otros. Es una renovación del 50% de la plantilla. Hay 12 jugadores de la actual plantilla que han pasado por Mareo. Son jugadores con calidad y jerarquía".

Inversión del Grupo Orlegi.

"Hemos hecho una gran inversión en la plantilla. Aquellos que digan que el Grupo Orlegi no invierte en fichajes, mienten. El tope salarial es muy inicial al del comienzo. Hemos hecho un esfuerzo y tambien nuestros aficionados para aumentar el tope. Hemos reducido los costes para ser más eficientes dentro del club. Salimos con la intención de no vender y tener una plantilla más competitiva. Con la salida de Pedro y las normas de la liga, lo hemos revertido en inversión en plantilla. Así ha llegado Roque Mesa".

Confianza en la plantilla para la nueva temporada.

"Elijo creer y no son palabras en el aire. Elijo creer por la plantilla que hay, por el trabajo que se ha hecho. Esta no es una rueda de prensa para desviar la atención: este sábado hay un derbi y el único objetivo es ganar. Esperemos que acabe bien la semana. Somos muy positivos con este mercado de fichajes":

Nota del mercado de fichajes.

"La nota del mercado es de sobresaliente. Es un mercado muy positivo. Hemos conseguido objetivos prioritarios".

El presidente del Cartagena ha explicado el tope salarial. ¿Qué situación existe en el Sporting?

"Yo también he escuchado a Paco, fue muy vehemente. Le mando un abrazo. Es el día a día que vivimos. No he nacido aquí, pero me mato por representar al Sporting en todos los lugares. Creo en la historia de este club y en devolver a este club al lugar que merece. Tenemos un cuerpo de Primera División en un cuerpo de Segunda División. Tenemos las herramientas que tenemos a la hora de conseguir a los futbolistas. Cuando decimos que queremos jugadores comprometidos es porque esos futbolistas vienen porque están comprometidos y convencidos de venir. Aquí huele a fútbol como dijo Roque Mesa. Una operación en Segunda División dificilmente va a ser rentable. Acaba siendo deficitaria en varios millones. No es una realidad que no estamos invirtiendo. Hemos asumido la deuda, tratando de que el club sea autosuficiente. Nuestro límite salarial de partida es muy parecido al del año pasado. El dinero de Pedro no se puede utilizar íntegro por normas de LaLiga. No me voy a gastar más de lo que tengo, pueden estar tranquilos los aficionados. Esta es la realidad, hay que tener los pies en el suelo. Hay que estar a la altura de dónde queremos volver".

Ausencia de un delantero.

"Cuando hacemos el análisis de la plantilla con el cuerpo técnico, traíamos la idea de fichar un delantero. Las circunstancias del mercado no nos dieron para traer un delantero acorde a nuestras expectativas. Se abrió la oportunidad de traer un futbolista como Roque Mesa. Quizá fue lo mejor que nos pudo pasar. Queremos gente que no tenga dudas. Por ejemplo, Djuka. Ha marcado diferentes en la categoría. No es fácil venir aquí y asumir esta presión, entiendo las dudas de los jugadores. Yo he hablado personalmente con Campuzano o Rivera. Esta es nuestra plantilla, la que va a defender nuestros colores. Ahora es el entrenador el que tiene que entender quién juega o no".

Mercado de delanteros.

"Hicimos el análisis y necesitábamos un delantero. Algíun otro equipo cercano ha tenido problemas con jugadores internacionales. No hemos querido fichar por fichar y lo hemos cumplido. Queríamos a alguien que estuviera a la altura del riesgo y del reto. No se dieron las circunstancias y le dimos la vuelta. Roque Mesa nos está aportando mucho desde el primer momento".

¿Ya se trabaja en el mercado de invierno?

"Tenemos 25 fichas ahora mismo. El mercado de invierno nos queda muy lejos. Cuando lleguemos allí y entendamos la realidad de nuestros jugadores hablamos de ello. Intentamos maximizar".

¿Por qué no habla Gerardo García?

"Hay muchos clubes que tienen directores deportivos que no hablan. Hay muchos portavoces que explican las cosas que pasan en el club. Creo que nos estamos enquistando en esto, no creo que merme su trabajo ni la percepción que se tiene del mercado. La realidad es un mercado positivo".

Apuesta económica de Orlegi.

"No podemos obviar la deuda. Un club de Segunda como el nuestro, con toda la estructura que tiene, es casi una estructura de Primera División y una realidad de Segunda. Los ingresos televisivos por nuestra posición en LaLiga no fueron los mejores. Un club de Segunda linda en lo deficitario. Los ingresos regulares no están acorde a los gastos. Es un esfuerzo evidente que se ha hecho desde el grupo desde el primer momento. Y quiero agradecer a los aficionados su esfuerzo para tener una plantilla más competitiva. No teníamos la idea de vender futbolistas. Se dan las circunstancias que ya hemos explicado. Esta es la realidad de una inversión y de un esfuerzo. Creemos que esto nos va a acerca".

¿Le pedís más a Djuka siendo uno de los sueldos principales de la plantilla?

"A Djuka le pedimos más siempre. Sigue siendo uno de los delanteros más importantes de la categoría. Quiero que aporte en cada entrenamiento, y tiene una responsabilidad importante porque es uno de los capitanes. Los goles van a llegar. No nos queremos obsesionar con que Djuka meta los goles. Le estamos ayudadndo y queremos que dé más. Es una referencia y por eso le exigimos".

¿Os habéis planteado la renovación de Ramírez? ¿Qué debe de hacer para continuar?

"Hay un compromiso evidente con el míster. Veo como los jugadores están comprometidos y me gusta. Es muy pronto pensar en final de temporada. La confianza que tenemos en Ramírez es completa".

Gestión de fichas del primer equipo.

"Aprendimos de la gestión de fichas en la anterior temporada porque ya estuvimos al borde de superar el máximo de fichas del filial. Hablamos de esa situación con el míster para darles ficha del primer equipo a esos jugadores para no repetir esos problemas. Varios de estos jugadores han tenido muchos minutos y eso nos sumaba un escenario de mayor riesgo".

¿Qué hubiera pasado si no se hubiera vendido a Pedro Díaz?

"Estábamos en otrosrangos salariales para los fichajes en el caso de no darse la salida de Pedro. Lo que hicimos fue adaptarnos a la realidad y a ese ingreso con el que no contábamos en un inicio para traer los objetivos que teníamos".

Esperar hasta el final por el delantero.

"No nos arrepentimos de esperar hasta el final porque considerábamos al delantero prioritario. Si no estás convencido, mejor que no vengas. Las conversaciones con Roque avanzaron muy rápido. Me hubiera gustado anunciarlo ahí, pero era un jugador libre y teníamos más margen. No considero que fuera una falta de previsión, fue una apuesta. Hubo embudo con jugadores nacionales e internacionales, como le ha pasado a algún club cercano. Uno se expresa como se siente. Entiendo que la gente pensara que no sabíamos lo que hacíamos, pero está lejos de la realidad. Ahora la realidad es muy distinta. Lo que no podemos es estar un día en el derrotismo y al día siguiente ganamos un partido y somos los mejores".

Valoración de los fichajes.

"Yáñez tuvo ofertas de varios clubes y eligió el Sporting. Hassan tuvo oportunidades nacionales e internacionales y le convencimos. Es el mejor regateador de Primera y Segunda. Rober Pier, mejor defensa con balón de toda la liga, también quiso estar aquí. Pascanu, al que querían muchos, ha tenido un compromiso muy grande para venir junto a su familia y es consciente del salto que da aquí. Roque ya lo hemos visto, Otero nos preguntan por él otros directores deportivos. Gaspar, Pablo García, Christian Joel, Enol Coto, Fran Villalba... Veo una plantilla competitiva y creo que tiene el potencial para transformarse en lo que todos queremos. Parto de esta base que me ilusiona, luego sucederá lo que tenga que suceder pero lo veo así. Venía en el ambiente una desafección con el sportinguismo y no es así. Queremos que nos digan cómo se sienten y también queremos explicar como nos sentimos. Creo en lo que hacemos y en la plantilla que tenemos. No es charlatanería ni es vender humo, es una percepción del trabajo que hacemos en el día a día. Con trabajo, con unidad en el grupo, con aumento de rendimiento a nivel físico... Son argumento para pensar que estamos en el buen camino".

No se ha solucionado la falta de gol del equipo.

"Estás haciendo un juicio en la jornada 4 de los goles que podamos anotar. No es un discurso triunfalista el mío. Hay jugadores que no están convencidos. Buscamos una alternativa al delantero que nos diera un salto de calidad. Hemos cambiado de objetivo para ytraer algo que nos ayuda bastante. A estas alturas tenemos una mejor plantilla de la que teníamos el año pasado".

Esteban Lozano, ¿para el primer equipo?

"Esteban Lozano es un jugador del Sporting Atlético. Es un jugador que desde ahí tiene que adaptarse y tener minutos partiendo desde ahí".

¿Por qué se firma a Jeraldino tres temporadas?

"Soy el primero que estoy decepcionado con el rendimiento. Cuando el mercado no daba opciones pudimos traer a Jeraldino en el mercado de invierno. El míster sabe desde el principio con lo que contamos y él tiene nuestro apoyo en poner o no poner jugadores si no rinden. todos los jugadores de la plantilla van a tener oportunidades para demostrar. Se lo tienen que ganar en el día a día. Vamos a estar aquí para exigir a los jugadores para que estén a la altura del club. Hasta el momento no se ha demostrado, pero dependerá de ellos que aporten lo que tengan que aportar".

Jordan, Jeraldino o Esteban Lozano, jugadores para complementar plantilla.

"Jeraldino y Jordan vienen a complementar la plantilla y con un salario acorde a ello. Tienen que ser competitivos y crecer para que el míster pueda contar con ellos. Es muy diferente el ángulo respecto a ellos. Esteban Lozano hemos sido claros, es un jugador del Sporting Atlético, pero si demuestra ese potencial puede tener participación con el primer equipo. Él lo sabe y lo asume. La realidad es esa".

¿Por qué canteranos como Pedro Díaz se van a otros equipos y el Sporting no puede convencerles para que se queden?

"A Rober Pier se le pregunta por qué viene y dice que es un proyecto ambicioso. Eso no es para todo el mundo. Los jugadores de Mareo tienen una presión desde la base, unas expectativas y unas ilusiones. Están en un equipo de Segunda que no termina de dar el salto. Llega un momento que colapsa y cree que debe de tener otras oportunidades. Para mí no es un problema de proyecto, es un problema que mentalmente está viciados y no hemos sabido convencerles de que sigan con nosotros. Vienen maleados desde la base. Hay casos de infantiles que se van a otros clubes. Tenemos que hacer un análisis y ver lo que pasa. No sé si es lo que viven día a día, pero tenemos que trabajar desde la base. Hay que convencerles, retenerles. Queremos que sea un fin en sí mismo jugar en el primer equipo".

¿Se corresponden las palabras con los hechos?

"Se me acusa de vendehumos. Si salgo, porque salgo. Si no salgo, porque no salgo. Lo del año pasado no salió como queríamos. No sé qué hay de palabrería en no prometer el ascenso. Hemos tomado decisiones impopulares".

¿Ha habido ofertas por jugadores?

"Varane es de los que más foco tienen. No tiene ningún sentido que salga. No son ofertas formales, pero sí los agentes e intermediarios. No queremos escuchar nada. Es un jugador que está aquí y contamos con él. No ha habido nada formal pero sí ha habido oportunidades. En todos los casos, los que se han quedado han sido consensuados con la parte técnica y con el club".

Que Jeraldino o Carrillo formen parte de la plantilla puede hacer pensar que es el peaje que tiene que pagar el Sporting por pertenecer a Orlegi.

"Los futbolistas que no tengan rendimiento, no tendrán futuro. Se enfoca más en lo negativo que en lo positivo. Eso aplica a Jeraldino o Carrillo, pero también en nombres como Juan Otero. Es uno de los diferenciales de la categoría. Los recursos del grupo siempre van a estar a disposición del club. Queremos los que más rendimiento nos den. Si no responden, tendremos que hacer la valoración".

Hasta seis centrocampistas en la plantilla. ¿Os preocupa que alguno esté desmotivado?

"Ayer hablé con Rivera. Vengo hablando con Nacho y con todos. Saben que hay una enorme competencia. Veo que Roque va a hacer mejor a todos nustros jugadores. A los que necesitan crecer, a los que se crecen con la exigencia... Creo que al míster le hemos dado muchas alternativas para, incuso, modificar su sistema. Es una buena noticia tener tantas alternativas".

¿Puedes decir en público que ya trabajáis en la llegada de un delantero en invierno?

"Te puedo decir públicamente que tenemos uno de los mejores delanteros de la categoría y multitud de opciones que van a hacer que el míster lo tenga difícil cada jornada. Hablar de lo que pase de aquí a invierno... Dependerá de muchas circunstancias. Esta plantilla nos va a representar de aquí al mercado de invierno y este sábado en el derbi".