David Guerra hace balance sobre el mercado de fichajes del Sporting: "La plantilla tiene virtudes y defectos"

David Guerra, presidente del Real Sporting de Gijón, compareció ante los medios de comunicación en la Escuela de Fútbol de Mareo para analizar el mercado de fichajes.

Decisión de no fichar un lateral izquierdo. "No encontramos nada que nos convenciera. Los perfiles que encontramos no eran los adecuados".

Objetivo de la temporada. "El objetivo es pelear con los mejores. Siempre lo ha sido. Debemos pelear cada semana en este sentido. Se ha empezado bien, pero ya estamos enfocado en lo que viene".

Negociaciones por el extremo y Óscar Cortés. "Teníamos una idea de extremo zurdo que actuara por las dos bandas. Óscar puede actuar por las dos bandas, aunque no sea zurdo. Le veníamos siguiendo como grupo".

Real Sporting Óscar Cortés junto a David Guerra

Lozano y Oyón. "Serán jugadores del filial, pero pueden subir en cualquier momento al primer equipo".

Defectos de plantilla a pesar de la inversión. "Todos los equipos tienen virtudes y defectos. Estamos convencidos de que el trabajo con el míster nos llevará al objetivo que queremos".

Confianza de la afición en el grupo a la hora de fichar. "No queríamos traer por traer a un jugador. Han venido jugadores en este último día de mercado y contamos con margen".

Álex Oyón. "Hemos tratado esta situación con mimo- Creemos en él y es sportinguista. Le hemos tratado de dar el mejor contexto para desarrollarse. Durante el mercado hemos intentado buscarle un club donde jugara, pero cuando no hay ese compromiso las cosas no acaban sucediendo. Va a estar en el Sporting Atlético, está en el club y se le quiere. Es elegible para el primer equipo. Hemos sido claro"

Caicedo, ¿apuesta del Grupo? "Los jugadores son del Sporting, no del Grupo. Esperamos más e él".

LaLiga Caicedo celebra con Dubasin el gol del empate del Sporting.

Ofertas recibidas. "No hemos escuchado ofertas. Queríamos mantener el grupo".

Renovación de Rubén Yáñez. "El foco ha estado en las incorporaciones".

Crédito de los 11 millones e impacto en el mercado. "El impacto se nota desde el primer minuto y tenemos ese compromiso de pelear con los mejores".

¿Qué piensa Garitano de no fichar un lateral izquierdo? "La decisión es común y consensuada. "Tenemos dos y son de Mareo. Diego tiene la versatilidad para actuar en otras posiciones".

Asier Garitano en una sesión en Mareo

Tercera camiseta. "La camiseta ye guapa y no me extraña que quisieran ponerla a la venta".

Lo mejor y lo peor del mercado de fichajes. "Nos hemos anticipado al mercado y es lo mejor. Hay cosas que no te esperas y debes moverte y ser flexible para encontrar soluciones"

Competencia en posiciones. "La competencia se gana en el terreno de juego y las decisiones las toma el entrenador".

Posición de delantero. "A veces obviamos la importancia de Juan Otero en esta categoría y en esta posición. Con respecto a los números, nos olvidamos de un jugador de Mareo que marcó muchos goles"

¿Plantilla corta? "Estamos convencidos de que tenemos alternativas. Una estructura y un estilo de juego que nos da variantes. Dubasin, Gelabert, Otero pueden ocupar varias posiciones"

LaLiga Los jugadores del Sporting celebran un gol ante el Córdoba

Perfil que se busca en un fichaje. "Lo que sucede es que este mercado ha sido competitivo en el número de posiciones. No aseguramos minutos, se lo tienen que ganar ellos. Jugar en El Molinón no es sencillo. Eso pesa a la hora de estar aquí"

Inversión y estilo de juego. "Siempre hay carencias, defectos y virtudes. Hemos potenciado virtudes con estilo de juego . Nuestro estilo es la solidez. Esperamos ser más competitivos con eso".

Objetivos de cantera. "Llevar la camiseta del Sporting te hace tener la responsabilidad de ganar, pero el objetivo es desarrollar jugadores".

Nota del mercado de fichajes. "No somos nosotros los que tenemos que poner nota. Nosotros siempre queremos lo máximo".

Ascenso del Oviedo. "Solo pensamos en el Sporting. Este club tiene una entidad con independencia de la categoría que solo cabe enfocarse en nosotros mismos. Estamos focalizados en hacer al club lo mejor posible. Queremos devolver a los aficionados el compromiso que han tenido y estar a la altura de lo que esperan"

EFE/ Paco Paredes Miles de oviedistas, en el césped del Carlos Tartiere, celebrando el ascenso a Primera División

Asier Garitano. "Ha hecho de la sencillez una virtud. Hemos tenido una sensación muy buena con él y hemos trabajado muy cómodos".

Zona visitante de El Molinón. "Hemos intentado mejorar la situación, pero tenemos que cumplir los protocolos y la seguridad de nuestros aficionados".

Caicedo. "Sois incisivos en muchos temas. Intentamos tomar decisiones adecuadas para el Sporting. No es un acto de fe, hay que tener exigencia.

¿Garitano como centro del proyecto? "Ha cambiado el perfil de los jugadores, pero nunca ha cambiado la confianza con los entrenadores".

Alejandro Irarragorri. "Está bien, fuerte y comunicación fuerte y diaria. Está vinculado a lo que pasa en el club"

Guille Gomez Alejandro Irarragorri durante la Junta de Accionistas

Límite salarial de esta temporada. "Creo que va a ser un limite superior, pero no quiero pillarme los dedos".