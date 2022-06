Daniel Velasco, de TUDN: "Irarragorri me dijo que estaban muy cerca de cerrar un acuerdo con el Sporting"

Daniel Velasco, periodista de TUDN, ha estado en Deportes COPE Asturias para explicar cómo se ve desde México la negociación del Grupo Orlegi con la familia Fernández para tomar el control del Sporting. Afirma tener relación con Alejandro Irarragorri y asegura que las negociaciones van por buen camino para completar la compra del club.

¿Qué se habla en México sobre esta operación?

"Teníamos la información de que Orlegi iba a por el Sporting y lo llevamos siguiendo varias semanas. El Grupo quiere expandirse hacia tierras europeas. Lo intentaron con el Newcastle hace unos años, hace poco con el Real Zaragoza y ahora con el Sporting. Lo que me cuentan es que las negociaciones van bien, van caminando, siguen hablando. Sabemos que este tipo de temas suelen tardar en concretarse y, además, en cualquier momento pueden ocurrir ciertas cosas que generen diferencias. Creo que podríamos tener novedades en los próximos días o en las próximas semanas".

En TUDN habéis contado que créeis que se va a hacer

"Sí. Creo que hay amplias posibilidades de que se haga, más aún por cómo conozco a Orlegi. Son una organización bien cimentada y pensada, con planes muy estructurados y que difícilmente se van a arriesgar si no tienen un plan definido. ¿Van en serio? Claro que sí. Podríamos tener novedades en los próximos días. He hablado con Alejandro Irarragorri hace unas tres semanas y, de su boca, me dijo que estaban muy cerca de cerrar el acuerdo con un club español. Más tarde supe que ese club era el Sporting de Gijón".

Si lo dice el propio Irarragorri...

"Sí, definitivamente. Además, Alejandro es un tipo muy 'pensante' y muy disciplinado. Si van a por el Sporting es porque saben los pros y los contras que tienen y porque entienden su historia y su arraigo en el fútbol español. Merecen estar en la máxima división. Alejandro tiene la firma intención de llevar al Sporting a Primera".

Con los ejemplos de Atlas y Santos Laguna, ¿cómo crees que podrían actuar con el Sporting?

"Es difícil saberlo sin conocer los informes que tienen del Sporting. En su momento, con Santos Laguna, realizaron un análisis muy profundo con fortalezas y debilidades. A partir de ahí, trazaron un plan con infraestructura, estructura y procesos. En cuanto a jugadores, un 33% de la cantera, un 33% de jugadores formados en México y otro 33% extranjeros. Para Atlas, 40% de cantera y un 30% para jugadores formados en México y extranjeros. En cuanto podamos hablar con Alejandro tendremos una guía".

¿Qué se habla del Sporting allí?

"Que es un histórico y que tiene potencial para estar en Primera División. Con una afición de mucho peso".

¿Cómo verían los aficionados de Santos y de Atlas un posible desembarco de Orlegi en el Sporting?

"Creo que bien, teniendo en cuenta que son mexicanos desembarcando en Europa. Es cierto que hay cierto recelo de los aficionados de Santos Laguna con Atlas, pero sus resultados no son nada malos en los últimos 4 o 5 años. Como Grupo Orlegi lo están haciendo muy bien en ambos equipos y no tengo dudas de que en el Sporting lo harían también".

La alcaldesa de Gijón ha dicho que El Molinón no se vende. Mareo también es municipal. ¿Esto afecta para el proceso de compra de Orlegi?

"No creo que tenga que ser un problema. El Estadio Jalisco no es de Atlas, es de una Asociación que administra a los cuatro equipos de Guadalajara. El hecho de que El Molinón no sea del Sporting represente un programa. Lo que están haciendo en Atlas es generar inversión externa en las instalaciones para la cantera, renovando ese aspecto. No creo que haya problema