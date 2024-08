Cote, sobre Hassan: "Es un tipo peculiar y hay que entenderle; aquí le entendimos"

El Real Sporting de Gijón ha regresado este miércoles al trabajo con el foco puesto en el partido de este próximo sábado (17:000 horas) frente al CD Eldense, correspondiente a la 2ª jornada de LaLiga Hypermotion.

Rober Pier y Jordy Caicedo siguen siendo baja para Rubén Albés, que no podrá contar con ninguno de los dos para la visita del equipo de Dani Ponz.





Rueda de prensa de Cote

Al término de la sesión en la Escuela de Fútbol de Mareo, José Ángel Valdés 'Cote' compareció ante los medios de comunicación en sala de prensa.

Debut. "A todos nos hubiera gustado empezar ganando, pero pienso que tampoco se hicieron tan mal las cosas. El año pasado hicimos partidos como el del fin de semana y conseguimos los tres puntos. Mi sensación es que el Levante, con muy poco, encontró dos goles. Nosotros hicimos muchas cosas bien y no obtuvimos el premio que ellos obtuvieron. Sabemos que esto es Segunda y que hay que cuidar los detalles. Esperemos que este fin de semana caigan los detalles de nuestro lado".

Problema de puntería. "Creo que el partido pasado, sabemos como son los partidos de Calero, son equipos difíciles, pero no estábamos haciendo mal las cosas. No hicimos un mal partido para nada. Ellos obtuvieron mucho premio. Espero que a partir de ahora convirtamos las ocasiones que tengamos".

Inicio de liga, ¿condiciona el futuro? "Sabemos que jugar en El Molinón es importante para nosotros. Tenemos que ganar al Eldense y no pienso en otra cosa que no sea eso. Creo que tenemos la capacidad para poder ganar".

Sensaciones a nivel personal. "Las sensaciones son buenas, creo que el equipo hizo muchas cosas bien. Hay que ser positivos, esto acaba de empezar y es muy largo. Tenemos la capacidad para hacerlo bien, confío en este equipo. A nivel personal... es el inicio. Ahora te cuesta un poco más de piernas, pero eso se va cogiendo con los partidos. Me centro en hacerlo lo mejor posible".

Liderazgo tras las salidas de jugadores importantes en el vestuario. "Cali es un capitán increíble, tiene una gran capacidad. He aprendido mucho de él, pero yo no tengo esa capacidad para hacer las arengas. No voy a jugar a ser él porque salgo perdiendo. A él le hace único como capitán

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Marcar a Hassan en el derbi. "Hassan es un tío peculiar y hay que entenderle. El año pasado aquí le entendimos. Le deseo lo mejor como persona, es un buen chaval. Si me toca enfrentarme a él, intentaré estar lo mejor posible sabiendo que es muy difícil pararle. Por mi parte, compañerismo. El tiempo que estuvo aquí se portó muy bien y ya está, sin más".

Eldense. "Es un rival complicado, como cualquiera en Segunda. Vendrán a esperarnos porque es lo que suelen hacer los equipos en El Molinón. Al final, vienen a jugar contra un gran equipo en un gran estadio. Son peligrosos en contraataques y quizás quieran jugar algo más que el año pasado porque han cambiado de entrenador. Los pequeños detalles marcarán la diferencia".