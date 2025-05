Cote explica los motivos de su retirada: "Llegué con Cali, Zarfino, Djuka y ahora hay gente nueva con otra manera de ver las cosas"

Asturias - Publicado el 22 may 2025, 13:35 - Actualizado 22 may 2025, 13:38

Despedida. "Le doy normalidad a la situación, haciendo lo mismo que durante todo el año. Pienso poco porque siempre te sacan el tema así que es difícil. Las sensaciones son positivas porque entrenamos bien y estamos en buena forma. Deseo que el partido se gane porque es importante, no solo para mí sino para el club y para las sensaciones del equipo".

¿Cansado del fútbol? "No me llegó nada porque nos busqué nada. Igual soy más sencillo que otros jugadores. No me atrae ir a ningún lado. Significa mucho dejarlo en el club que me dio la oportunidad y eso está por encima de cualquier otra cosa. Otros actuarán diferente, pero es mi forma de ver esto. Es la mejor decisión dejarlo en el club que me dio la oportunidad".

Último día en El Molinón. "Hay un poco de tensión en la afición y están en su derecho. Entiendo que lo muestren el fin de semana. Me gustaría ganar y apoyar al equipo. Luego ya al final que se expresen y saquen su sentimiento para hacernos mejorar. Es difícil jugar en ese ambiente".

¿Cuántas veces te dijeron que te quedaras? "Me lo dijeron muchas veces. Creo que es lo mejor. Pienso que en estos momentos hay otra gente que debe tirar del carro. Me jode no haber ascendido porque hubiera sido como un título. Espero que mi aportación haya sido buena para el club.

Como te imaginas la despedida. "Quiero ir a la cama y dormir, no estar con historias en la cabeza. No voy a volver a jugar en el campo que más sentí y es así. A todo el mundo le llega el momento y nadie lo quiere dejar, pero hay lesiones o cosas que te llevan a tomar esa decisión".

Qué echarás de menos. "El día a día, venir a entrenar. Es donde más disfrutas con la gente del club, con mis compañeros. Es lo que voy a echar más en falta. En los partidos también disfrutas, pero en Mareo es todo más especial. Toda la gente de Mareo nos facilita mucho, son muy buenos profesionales y creo que les echaré en

¿Pensaste en echarte atrás en tu decisión? "No hubo ningún momento en el que pensara seguir. Llegué con gente como Cali, Zarfino, Djuka que ya no están. Hay gente nueva con otra forma de ver las cosas".

Cariño en Gijón y en Roces. "En mi barrio siempre me quisieron mucho pero me ven como una persona más que es como tiene que ser. Si hay gente en Gijón que también me admira... creo que no soy tan importante, la verdad. No soy tan importante para todo el cariño que me dan. Solo quiero dar las gracias y me llena de orgullo que me tenga en su mente, en es forma de ver la vida".

Mensaje para los guajes de Mareo. "Que disfruten entrenando a diario. Que respeten a todo el mundo, que sean buenos compañeros, que hagan caso al entrenador y no a otras personas. Que sean ellos mismos, que tengan personalidad para jugar al fútbol".

Vida después del fútbol. "No pensé más allá. Soy un poco peculiar en se sentido, no sé lo que voy a hacer mañana. No pienso más allá. Desconectar, disfrutar y ya se verá".

Momento de su carrera en El Molinón. "La etapa en Primera sería uno de los momentos. La gente estaba mucho más feliz y eran partidos increíbles. Venía el Barcelona, el Madrid. Y en la vuelta hubo momentos muy buenos, en especial el año pasado. También el último derbi contra el Oviedo. Para mí jugar en El Molinón o representar a este club es un orgullo. Voy a disfrutar siempre porque es mi pasión, mi forma de entender el deporte y más si estoy en el Sporting. Tengo un plus de energía aquí".

Continuidad de Rubén Albés para continuar. "Mi decisión viene más porque creo que hay gente más capacitada para poder jugar o transmitir. Te sientes diferente cuando se van compañeros con los que estás en sintonía".

Nueva generación. "Cuando tomo las decisiones no siento que no pueda jugar por estar 'viejo', como dicen algunos. Siento en mis pensamientos que hay gente más capacitada y que piensa diferente a mí. No pensamos igual y no tiene sentido, no es otra cosa. Cali, Zarfino, Djuka son de mi generación y de mi forma".

Si hay un penalti contra el Cartagena, ¿lo tira Cote? "Se lo plantearon a Otero y dijo que por ser Cote, sí".

¿Notas el cambio en como se vive el futbol en el vestuario de cuando empezaste a ahora? "No sé qué decirte. Sí noto el cambio, pero da para una conversación largo y tendido".

¿Cuánto influye la salida de Cali, Zarfino o Djuka en la decisión de retirada? "No creo que hubiera continuado, pero a la hora de tomar la decisión es algo que tuve en cuenta".

¿Cómo te gustaría que te recordasen? "Un tío normal, sencillo, humilde y buena persona".

¿Faltan líderes en el vestuario? "No creo que sea una falta de líderes. Este equipo a principio de año estuvo a buen nivel. Es más sintonía de jugar. Hay que ser mejor que el rival. No creo que sea por liderazgo. En una fase de temporada no supimos tener el nivel de esa fase. Los máximos responsables fuimos nosotros como futbolistas".