Cervera: "La situación es muy preocupante"

El Real Oviedo ha consechado una nueva derrota en un mal partido. El arranque del conjunto azul es preocupante, como el propio Álvaro Cervera reconocía en la sala de prensa al final del encuentro.

Valoración del partido

"En dos minutos lo tiramos todo por la borda. Nos expulsan a uno y hacemos un penalti. En el partido no ha pasado nada. Hemos conseguido hacer una cosa bien que es venir a un campo donde normalmente el equipode casa crea muchas ocasiones y no ha creado ni una. Nosotros no hemos conseguido salir con soltura. El partido no iba a ningún sitio. Nosotros solos, cuando lo teníamos todos a favor con uno más. Y en un minuto, cuando la pelota era nuestra, un jugador expulsado y un penalti en una jugada que no era de gol".

¿Por qué no ha hecho cambios cuando el equipo se queda con uno más?

"Cuando se quedan con uno menos estaba esperando a ver como se posicionaban en el campo para realizar algún cambio. Cuando tienes uno más intentas controlar la pelota y a partir de ahí decidir. Esperando, en ese impás, ha venido la segunda tarjeta de Luismi y todo ha ido al traste. Es un golpe muy duro. Llevo mucho tiempo en el fútbol y sabes que pueden pasar cosas como estas".

¿Le preocupa la situación?

"La situación es muy preocupante. Por muchas cosas. Por lo que se ve en el campo. Porque es el tercer penalti que nos pitan. La tercera expulsión que tenemos... Son cosas en contra que hay que analizar. Más allá de que el partido sea bueno o malo. Estás en una situación complicada y no puedes venir a ser mejor que el Andorra. Estábamos haciendo nuestro partido y estábamos esperando nuestra oportunidad. Son cosas que no sé si se pueden analizar. A mí me sorprenden muchísimo".