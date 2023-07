Cervera mantiene los objetivos de mercado y respalda a Masca

El Real Oviedo camina hacia el ecuador de su gira en México, donde ya ha disputado su primer partido amistoso ante Pachuca. El conjunto azul, a la vez está inmerso en el mercado. Álvaro Cervera ha hablado ante los medios, es su segunda comparecencia esta campaña, y mantiene las peticiones sobre el mercado que ya hizo en la primera.

Valoración gira México

"Es una experiencia buena. Esto es mejor de lo que esperábamos. Las instalaciones están bien y el trato es exquisito. Nos está viniendo bien para entrenar. Estamos a gusto. Muy lejos, pero la experiencia supera las expectativas que teníamos".

Sobre la posición de Hugo Rama en el lateral derecho ante Pachuca

"Estamos haciendo un equipo. En pretemporada lo que se trata es de intentar de hacer variantes para que cuando llegues al principio de Liga saber con lo que puedes empezar. Solo tenemos un lateral derecho. Espero que venga otro. Mientras no venga podemos utilizar a Charbel, que es un chaval del filial. Quería probar a Hugo Rama. No sé si le sentó bien o mal ni si se ve ahí o no se ve ahí. Y me da un poco igual. Estamos haciendo pruebas y nada más. es probar y si sale bien tenerlo en mente para el futuro y si no descartarlas. Lo hizo muy bien ahí, en esa posición el tiempo que estuvo. No sé si puede o si le gusta jugar ahí, pero tampoco me importa. Si lo hace bien y al equipo le viene bien...".

¿Qué le falta al equipo?

"Faltar faltan muchas cosas como le faltan a muchos equipos. Pero si me dices que la Liga empieza en una semana, creo que falta un lateral derecho y un jugador que nos haga de central/mediocentro. Si me dices que faltan dos meses y que nos ponemos a planificar sacaría cuatro o cinco jugadores que faltan o que podríamos cambiar. Pero si empezara mañana un lateral derecho que compite con Lucas y un central/mediocentro que nos eche una mano. Escucharme me escuchan, porque nosotros nos llevamos bien y hablamos y hacemos reuniones. Yo entiendo lo que es el fútbol de hoy en día, que hay un límite salarial, que hay muchos jugadores y que nosotros no somos de los que mayor límite tiene. Más bien al revés. Y entonces tenemos que amoldarnos. En otro momento yo podría poner otra cara, pero como lo sé y me lo dicen a la cara, me acostumbro a ello y con eso vamos a tirar. Intentaremos hacer un equipo que compita".

¿Cómo está Álex Millán?

"Salió del vestuario más o menos bien, lo vi andando, pero hoy ya lo he visto con una muleta y me he preocupado un poco más. A ver lo que dicen los médicos".

Sobre Masca

"Masca creo que es fundamental para este equipo. Luego los que mandan son los que deciden, pero para mí es un jugador fundamental en este equipo".