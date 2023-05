Cervera: "Hay que cambiar cosas en el centro del campo y en ataque"

Álvaro Cervera ha comparecido ante los medios de comunicación antes de recibir al Racing de Santander en el último partido de la temporada en el Carlos Tartiere, correspondiente a la jornada 41 en LaLiga SmartBank.

Semana tranquila para jugar ante el Racing.

"Hemos hecho una semana normal. No hay más objetivo que el partido siguiente. Otras veces pensabas en la semana pensando en lo que venía después. Hay cierto tipo de relajación que aunque no se note en los entrenamientos sí en la cabeza. Hay que intentar ganar los dos partidos que quedan para terminar ben".

Parte médico.

"Montoro ya está incorporado y Javi Mier está entrenando. Luismi no tiene una lesión, pero tiene posibilidades de que pueda caer si sigue jugando. Con más precaución que otra cosa".

Posibles novedades en la alineación con jugadores que no han jugado tanto.

"Sí, es la realidad. Ahora piensas en jugadores que han ayudado al equipo y no han jugado mucho. También es cierto que, cuanto más se acerca el partido, lo quieres ganar de todas formas".

¿Qué ideal tienes de plantilla para el futuro?

"Mi ideal es una plantilla corta apoyada desde abajo por el equipo filial. Al club quizá le interese una plantilla más larga, eso no lo sé, pero siempre me ha gustado una plantilla de jugadores disponibles. Cuando haya problemas, echar mano de gente de la casa".

Borja Bastón, ¿podría salir?

"No sé nada. La idea es acabar y ver cómo está la plantilla. Jugadores que tienen que volver a su sitio de orgen, los jugadores que tienen contrato... y hacer una composición de lugar. Hay jugadores que puden salir porque tienen en su contrato cláusulas que desconozco".

Deseo de ganar en la despedida en el Tartiere.

"Siempre. En el último partido en casa íbamos perdiendo 0-2 al descanso con los deberes hechos y al público no le gustó. Intentaremos que la gente se lleve un buen recuerdo, aunque no sea de la temporada".

Sebas Moyano interesa al Oviedo.

"Sebas Moyano no sé si se ha dicho que está firmado, no estoy muy al tanto. Es un jugador que el club cree que pude ser útil para el Oviedo. Si viene, le sacaremos el partido que podamos sacarle. Es una cosa de dos: a mí me valen todos los jugadores, pero no sé si todos los jugadores aceptan lo que les pido. No soy muy exigente para los jugadores. Me gustaría cierto tipo de futbolista, pero a veces no puedes elegir. Lo importante es sacar partido a los jugadores y que asimilen la exigencia de este club, que a veces no puede, este año nos ha pasado con alguno".

¿Pondrás a jugadores para que puedan despedirse de la afición?

"Manga ancha en cuanto a la despedida, no. Hay jugadores que se han merecido más por su comportamiento en el día a día y puedo pensar en premiarles, pero jugar porque se tienen que despedir... pues no".

¿Qué necesita el Oviedo de cara a la próxima temporada para pelear por cosas más ambiciosas?

"Creo que hay que cambiar cosas. No voy a definir aquí lo que me gustaría de forma escueta. Hay que dar algún retoque al centro del campo y arriba también algún matiz. La defensa es solvente. ¿Luchar por otras cosas? Es muy pronto para hablar de eso. El debate no es tan sencillo y lo deberéis analizar vosotros en vuesras tertulias y en vuesras cosas".

¿Cómo ves el ascenso a Primera?

"Te podría decir los que me gustaría que subieran, pero no lo voy a decir (risas). Los de arriba están ganando poco, pero no sabes. Tengo mis preferencias por conocidos en los equipos o porque me gusta más un entrenador que otro, pero no sé lo que va a pasar. Está costando ganar y esá todo muy complicado".