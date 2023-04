Cervera: "Habrá quien piense que estoy loco, pero veo al equipo mejor que nunca"

Álvaro Cervera compareció ante los medios de comunicación en la previa del choque del domingo (21:00 horas) en el Gran Canaria frente a Las Palmas.

Parte de lesionados.

"Viajamos con nueve bajas a Las Palmas. Lucas sancionado. Lessionados tenemos a Mangel, Bastón, Javi Mier, Jimmy, Montoro que se ha lesionado hoy, Rodri Tarín, Pomares y Sequeira. Estos dos últimos llevan dos entrenamientos después de mucho tiempo de baja. Era una temeridad que jugaran".

Yayo y Masca convocados.

"No me gusta interferir en el filial porque es bueno que jueguen, pero tanto Yayo como Masca van a viajar con nosotros".

Lesión de Montoro.

"Altera mucho porque, además, es un tirón atrás y sabemos que no son dos o tres semanas. Es una baja que hace daño al equipo".

¿Cambio de sistema ante las bajas?

"No soy de cambiar, pero hay partidos muy concretos que puedes hacer algo diferente. Las Palmas también es diferente. Juegan, te someten en su campo. Tienen jugadores de mucha calidad. Cuando les robas el balón estás en tu campo y muy ahogado. No nos fue bien apretar en Andorra o Cartagena a este tipo de equipos. Puede ser que cambiemos algo para incomodarles y hacerles daño. Puede ser que hagamos algo diferente".

El equipo mejora pero no consigue resultados.

"Es una paradoja que no me ha pasado nunca, pero es la realidad. Es llamativo lo que voy a decir, pero el equipo está mejor que nunca. El problema es que no conseguimos puntos y estamos en una situación muy complicada. Leganés, Granada y Eibar es cuando el equipo mejor ha estado de todo el año. Ha habido otras épocas que no nos llegaban, pero nosotros tampoco llegábamos. El que vea una rueda de prensa y no vea los partidos pensará que estoy loco, pero es mi opinión y la de mucha gente que nos ve. Hacemos partidos para ganar, pero no ganamos. La realidad es la que es. Sin embargo, sería mal entrenador si le dijese a mis jugadores que estamos mal. ¿Cambiar? No hay mucho que cambiar. Los resultados, pero es muy difícil".

Koba, ¿sustituto de Montoro?

"Cuando llegué, Koba había estado tres meses parado. Me gusta que los equipos estén bien colocados y ordenados. Koba es un jugador de pelota al pie, llevarla y manejarla. ¿Cada vez lo veo mejor? Sí. ¿Podemos empezar a utilizarlo ahí? Sí. ¿Lo veo para 90 minutos? No. Hace un esfuerzo tremendo con el balón, llega a muchos sitios y luego tiene que volver. No tiene la capacidad física de otros. Tiene capacidades para jugar en Primera, pero hay muchos jugadores que juegan bien con pelota y no son buenos futbolistas. Koba lo tiene todo, pero sabe en el equipo en el que está y su mentalidad tiene que ir cambiando para añadirle una condición física mejor".

Baja de Borja Bastón.

"Todas las bajas nos trastocan. Estamos en una situación en la que hemos preguntado a los médicos si jugadores con dos entrenamientos pueden viajar, que es una temeridad. El equipo que vaya a salir va a competir, pero es cierto que no tenemos muchas alternativas".

Juanfran dijo que no estaba como un Ferrari pero sí como un Seat León. ¿Cómo le ves?

"Juanfran está bien. En algo le habrá retrasado estar cinco o seis días parado. En cuanto al Ferrari... no me meto en eso".

Cambio de médico.

"Eso a mí no me atañe. Son cosas que son ajenas a mí. No me preguntan por el médico. Me preguntan por jugadores, pero aquí el club hace lo que tiene que hacer".

Opinión sobre Yayo.

"Yayo es un jugador muy aseado con balón. Juega a pocos toques, que a mí me gusta mucho. Físicamemte verá que en Segunda se juega a otro ritmo. Cuando llegué a Oviedo, vi al filial y me fijé en Mangel y Yayo. Con Yayo estaba de por medio el tema de la renovación, pero es un futbolista que me gusta porque da pocos toques hacen fluir al balón. Me gustan más esos jugadores que los que dan muchos tques y tienen el balón en el mismo sitio. Me parece un buen jugador".