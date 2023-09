Cervera: "Hemos perdido el tiempo, pero ya hemos vuelto a nuestro estilo"

El entrenador del Real Oviedo, Álvaro Cervera, ha comparecido ante los medios de comunicación tras el último entrenamiento previo al derbi que los azules disputarán, este sábado, a las 18:30 horas, contra el Sporting en el Carlos Tartiere.

Un encuentro para el que el técnico oviedista no podrá contar con Rodrigo Tarín, Santi Cazorla, Alemao, Álex Millán, Lucas Ahijado y Camarasa. Tampoco con Colombatto que, a pesar de ir convocado, no podrá jugar por la negativa de Apelación, según informa La Nueva España, a quitarle la primera amarilla que desembocó en su expulsión frente al Levante.

Las bajas. "Estamos teniendo mucho cuidado en los entrenamientos para que no haya bajas. Tenemos seis y ninguna es muscular, hay problemas de rodillas o de tobillo. Me gustaría tener más fondo de armario, pero no me quejo. Nos puede afectar la baja de Colombatto por su calidad, pero no nos ha afectado en la preparación del partido".

El once. "Tengo más o menos claro quién va a jugar, y si cambio de jugador, será por un compañero de las mismas características. Tengo claro cómo vamos a jugar y el sistema que vamos a utilizar, pero no voy a decir cuál es, claro".

Mejoría antes del derbi. "El equipo llega con 2 puntos y en una situación complicada, pero tengo la sensación de que ya hemos dado la vuelta a la esquina. Lo de Valencia no fue un pequeño giro, dimos la vuelta a algo que hacíamos mal. Creo que hemos perdido el tiempo en cosas que no nos funcionan y hemos vuelto a nuestro estilo".

La clasificación. "La posición en la tabla condiciona y puede atenazar al futbolista, claro. Y si pasan los minutos en el partido y el Sporting se siente cómodo, la gente puede ponerse en contra. Pero hay jugadores que, cuando más grites, mejor. Y otros lo llevan peor. Eso no se puede trabajar".

El derbi. "Nunca sabes cómo va a ser un derbi. Además, en liga hemos jugado tres partidos fuera y uno en casa; a veces con uno más, a veces con uno menos. No se puede saber, por mucho que imagines. Yo espero que lo afrontemos tranquilos".

El Sporting. "Su plantilla me gustaba el año pasado, pero ha tenido alguna baja. Sin meterme en la labor de nadie, este año hacen menos cosas y eso es mejor. El año pasado, usaban varios sistemas en un mismo partido y más que complicar al rival, se descolocaban ellos. Ahora tienen más claro cómo juegan: son más previsibles, pero más sólidos".