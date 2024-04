Carrión: "Van a venir a ganar. Tenemos que demostrar que queremos estar ahí”

¿Cómo ha ido la semana?



“Vimos el partido, analizando las cosas y trabajando para conseguir ganar este domingo. Después de haber perdido lo que tenemos que hacer es ganar”.

¿Qué lectura saca del último partido?



“A posteriori siempre hay cosas que piensas que podías haber hecho, pero durante el partido en la primera parte estábamos bien y con posibilidades. Luego sí creo que defendimos regular. Es muy difícil atacar a un equipo que defienda organizado aunque esté con diez. Y para mí sus dos goles fueron fáciles. Y eso es evitable. Cuando vienes de derrota tienes que ganar y eso queremos”.

Bajas en el centro del campo



“Hay jugadores para jugar ahí. Seoane, Colombatto, Jimmy, Yayo... Y luego por delante posibilidades con Paulino, Moyano, Masca, Dubasin... Hay mucha gente y posibilidades. Saldrá bien”.

¿Que el Tenerife no se juegue nada le convierte en más peligroso?



“No sé. Es un buen equipo. Un equipo con buenos jugadores, con un entrenador que trabaja bien... A lo mejor no tienen aliciente competitivo de poder pelear por arriba. Pero con todo el respeto del mundo lo que tenemos es que hacerlo bien, nos estamos jugando muchísimo. Si ganamos tenemos la posibilidad de entrar en Play Off y es lo que queremos. Con todo el respeto que les tengo, tenemos que demostrar que queremos estar ahí”.

Sobre la sanción a Homenchenko



“Dice que no dijo eso y no tengo porque no creerlo. Lo que es evitable es que haya tanta tarjeta. Limita el espectáculo para los dos equipos. Pero eso es algo que tiene que valorar la federación. Si quiere esos partidos en los que hay miedo a meter la pierna o un partido con nobleza, espectáculo y once contra once”.

¿Tras una derrota y un empate, hay alguna lección aprendida?

“Soy de los que cree que la mejor forma de aprender y de ir hacia adelante es según cómo tones el error. Y cuando llevas un golpe, aunque haya sido un partido raro, aprender de muchas cosas. La segunda parte del Mirandés no va a volver a pasar. Y del otro día de quedarnos con diez también. Trataremos que no vuelvan a ocurrir cosas que han pasado. Este equipo no ha sido reincidente en errores individuales. Cuando hemos hecho cosas mal, las hemos mejorado”.

¿Cuánto de importante son los tres partidos de casa?

“La última salida complicada ganamos 0-2 y el partido del otro día perdimos 2-0. No hay ni un partido fácil. Hemos trabajado en el Tenerife y no pensamos más allá. Luego ya pensaremos en Huesca”.

¿Cómo afronta un equipo un partido en el que no se juega nada?

“Cuando estás en esa situación, matemáticamente no hay nada y tienen masa social. Van a venir a ganar y tienen buenos jugadores. Si ganamos nos podemos meter en Play Off y tenemos que demostrarlo. Estamos muy convencidos de hacer las cosas bien”.

Sobre Dubasin

“Como delantero fijo con un punta lo veo algo menos pero con dos o detrás del punta lo veo algo más. El equipo ha ido bien y le ha costado entrar, pero nos da mucho. Tiene ganas de que las cosas vayan bien”.

Sobre Yayo

“Está muy bien. Al filial le ha costado más en la segunda vuelta pero es un chico que da nivel. Lleva todo el año en dinámica y si tenemos que utilizarlo lo haremos y ojalá sea para sumar”.