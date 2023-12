Carrión: "Vamos undécimos, pero veo al equipo capacitado para mejorar"

Una buena noticia lo de Colombatto, ¿no?

“Una buena noticia para el club y para él. Para todos nosotros. Ojalá sea capaz de estar mucho tiempo aquí y con éxitos deportivos"

¿Hasta qué punto es importante en el equipo, poder contar con él?

“Es importante que todos estén bien, pero por el momento se ha demostrado que está siendo un líder en el campo y está tirando del equipo. Es una buena noticia que esté bien".

Parece que falta la victoria clave, pero el equipo va dando pasitos, ¿Cómo lo veis desde el vestuario?

“La lectura depende de cada partido. El otro día el equipo dio la cara y estuvimos muy bien. Y cuando llegó el empate el equipo siguió apretando arriba y buscando el gol. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar ganar al Elche. Eso hará que el empate sea muy bueno y que hagamos siete de nueve".

Sobre el Elche

“Es un equipo que hace cosas muy bien y como todos tiene cosas malas que intentaremos explotar. Me gusta lo que propone. No será un partido fácil. Intentaremos hacer las cosas bien y ponernos con 29 puntos”.

Sobre la salida de Romario Ibarra

“Por desgracia ha estado con el abductor, soleo… ha tenido pocos minutos para poder demostrar. Todas las partes estábamos de acuerdo con la salida”.

Sobre la posible llegada de Dubasin

“Estoy un poco al margen de todo eso. Para mí es importante el partido de Elche y Villarreal. De momento lo dejo de lado. Hablamos de todo pero mi confianza es plena. Lo pensaremos más adelante. Queremos ganar al Elche con la gente que tenemos. Eso es lo más importante”.

¿Cómo ve a Jimmy? ¿Le ha notado afectado por el penalti de Santander?

“No debería estar afectado. Mi valoración suya desde que he llegado es que es un líder en el vestuario, un capitán. Lleva marcado el escudo dentro. Está haciendo un trabajo increíble cuando no juega. El otro día hizo un gran partido y mañana va a jugar. Es uno de los nuestros”.

¿Ves a Masca como delantero o como extremo?

“Él es punta. Está jugando en banda pero es un punta camuflado. Aparece mucho en él área. Está un poco más caído a banda pero la intención es que pise área bastante. Estoy contento con él, está haciendo las cosas bien”.

¿Qué te dice llevar dos derrotas en 13 partidos?

“El equipo está haciendo bastantes cosas mejor que peor. Hay momentos de partido que hemos hecho cosas bien y otros que hemos hecho cosas mal. Pero el equipo va en una línea ascendente. Esta semana es la mejor posición clasificatoria desde que llegué y queremos mejorarla. Queremos hacer un partido bueno para seguir con la línea ascendente. Dos derrotas en 13 partidos son pocas, pero es lo que buscamos. Lo estamos haciendo más bien que mal”.

Sobre Sebas Moyano

“Está dándonos muchísimo. Tiene unas características muy claras de encarar, recibir y girar… Está haciendo buen trabajo. Queremos que siga. Tiene mucha exigencia en sí mismo. Queremos que siga con confianza y tiene que seguir”.

¿Tiene pensado ya cómo va a gestionar el parón de Navidad?

“No soy de preparar a largo plazo, pero sí vamos planificando las cosas. Queríamos jugar el partido de Copa. No podremos hacerlo, pero tendremos dos semanas para hacer un buen trabajo. No es una pretemporada en sí, pero habrá tiempo para recuperar gente también. Ojalá tengamos a la mayor gente disponible cuando volvamos”.

De inicio, ¿prefieres plantilla larga o corta?

“Prefiero una plantilla no excesivamente larga y tener un filial preparado, como es el caso aquí. Es un riesgo que se corre. Me gusta la plantilla que hay aquí. Hay gente de larga duración y es un condicionante, pero no me gustan plantillas de 25 o 26…”.

El mensaje del club parece de transmitir ilusión hacia la parte alta...

“Quiero ser agresivo en el mensaje porque creo que podemos. Puede pasar factura si no gana y lo entiendo. Podemos hacerlo. Hay que ser humildes, vamos undécimos, pero veo al equipo capacitado para mejorarlo. Veo que hay una comunión muy buena, la gente disfruta. Me gustaría que siguiera creciendo. Lo veo todo muy positivo, pero vamos a pensar que podemos crecer y mejorar de la mano de nuestra gente. Quiero que seamos valientes”.

Sobre el partido ante el Elche

“Seguro que están tocados porque hizo una buena primera parte. Tienen las urgencias del recién descendido, pero hace las cosas bien. También tiene sus puntos débiles. Si ganamos los adelantamos en la clasificación”.