Carrión: "En Elda hay que sacar el mejor once que se pueda"

¿Cómo ha encarado la primera semana normal de trabajo?

“Teníamos ganas de tener una semana larga y poder trabajar sin partido cerca. Hemos tenido tiempo para ver el vídeo del partido, hablar mucho... Cosas que hicimos bien y cosas que no hicimos tan bien. Muy contento con la semana de los chavales”.

¿Una vez analizado el partido, mantiene las conclusiones?

“Estoy de acuerdo con lo que comentamos tras el partido, que hubo momentos buenos y no tan buenos. Quizá más por culpa nuestra que por cambios en su estructura. Hemos trabajado poder ser más continuos y que nos lleve a ganar”.

¿Cómo está el equipo de cara a los tres partidos en seis días?

“Solo hemos pensado en el partido del domingo, en tratar conseguir tres puntos en Elda. Sería importante encarar una semana de tres partidos con tres puntos. El equipo está preparado y luego ya pensaremos en lo que viene el miércoles. El equipo va con ganas e ilusión”.

¿Plantea rotaciones?

“Hay que sacar el mejor once que se pueda. Cuando acabe el partido veremos a ver cómo está la gente y ya prepararemos el siguiente partido. Hay que ir a Elda con el mejor equipo que creamos posible”.

¿Cómo va la evolución de Santi Cazorla?

“Cada vez está mejor. Lleva tiempo parado pero lo veo con ganas e ilusión. El talento no lo voy a descubrir yo ahora".

¿Es importante la victoria en el plano anímico?

“La moral de la plantilla no debería depender solo de las victorias. Debería depender de verte bien en el trabajo diario. Vamos con la intención de ver un buen partido y que lo que hemos trabajado salga. Veo a los jugadores con ganas”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿En qué se ha centrado a lo largo de la semana?

“Viendo dónde puede haber más espacios y buscando las debilidades del rival. Creo que hemos trabajado bien. El equipo tiene datos físicos increíbles el otro día y defendimos bien”.

¿Cómo cree que responderá Luengo en el lateral derecho a la hora de que el equipo tenga más peso con balón?



“Creo que hizo buen partido el otro día. Muchos jugadores tienen la sensación de que jugaron peor. Hizo buen partido. Incorpora menos que otro perfil de laterales. Defensivamente estuvo muy bien. Tiene que trabajar ahí. Sé que es central, pero está haciendo las cosas bien”.

¿Ha hablado con el club la posibilidad de buscar un lateral derecho?

“Con la de cosas que he tenido que hacer estos días… No lo hemos hablado. Sé que el club ha estado buscando. Nunca hablaré de bajas o de jugadores que no están. Está Charbel, Lucas pronto estará bien. Saldremos con un once con todos los jugadores bien”.

¿Cómo están Romario Ibarra y Alemao?



“Romario hizo una parte con el grupo. Valoraremos cómo está, hace poco tiempo de la rotura. Alemao va con más calma, pero entiendo que estará bien pronto”.

Si tuviera una varita mágica, ¿qué sería lo primero que mejoraría?

“El equipo trabaja bien. Tiene confianza. El otro día creo que a partir del 30 no tuvimos tanta. Si tuviera una varita haría que todo el mundo fuera feliz jugando. Y verlos con ilusión y ganas de que el Oviedo va a ganar”.

¿Cómo ve al vestuario?

“Es un vestuario obediente. Están intentando hacer todo lo que se pide. Yo también creo que intentaban hacer lo que se pedía antes. Entiendo que con los jugadores que tenemos por dentro podemos hacer más daño del que hacíamos. Creo que el equipo lo entiende. Y que la gente está convencida y se siente bien y con personalidad”.

¿Cuál es el encaje de Paulino?

“Ha jugado de todo. Me acuerdo de verlo por la izquierda, por dentro, por la derecha… Me gustó su rato el otro día. Tuvo personalidad. Es lo que buscamos. Tiene que darnos cosas y marcar diferencias”.

¿Qué opina del Eldense?



“Son un buen equipo. Son un equipo competitivo, con variantes. Han firmado bien. Jugadores con experiencia, más lo que sube. Es un equipo trabajado y no será fácil. No es casualidad que ganaran al Eibar o compitieran contra el Espanyol. Si estamos bien, estaremos cerca de ganar”.