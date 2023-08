Carolina Marín, en COPE: "Desde que me rompí la rodilla mi única motivación ha sido París 2024"

La campeona olímpica de bádminton en Río 2016, la onubense Carolina Marín, se ha pasado este sábado por los micrófonos de Tiempo de Juego para analizar su temporada con vistas a los próximos Juegos de París 2024.

Carolina se perdió la anterior cita olímpica por una lesión en la rodilla, de la cual ahora se encuentra mucho mejor: "Estoy entrenando muy bien, muy duro y las rodillas me están aguantando". Además, reconoce que los Juegos Olímpicos de París "han sido mi única motivación desde que me rompí la rodilla" y confiesa que es "de las primeras veces que no tienen que cambiar mi planificación por alguna molestia".

A pesar de esa grave lesión, la campeona olímpica confiesa que nunca ha pensado en irse a casa, aunque "esta segunda lesión me ha generado muchas dudas, con muchos dolores y me levantaba con miedo de la cama".

"La gente no se puede imaginar por lo que he pasado, ni siquiera mi equipo", asegura Carolina Marín.

Volviendo otra vez a la cita olímpica del año que viene en Parín, la jugadora onubense va a por todo: "Para mí nunca es suficiente y sobre todo después de haber ganado ya una medalla de oro. Día a día estoy luchando por ganar ese oro".

En los Juegos Olímpicos de Río, Carolina Marín nos sorprendió cantando 'La Salve Rociera' en plena zona mixta y en la conversación que ha tenido este sábado en Tiempo de Juego con Isaac Avilés y Ángel García ha prometido que si se cuelga otro oro cantará 'No dejes de soñar' de Manuel Carrasco.