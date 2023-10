Campuzano pide paso: "El nivel sé que lo tengo. Necesito continuidad que no he podido tener"

¿Cómo estás tras la situación vivida en verano? ¿Y físicamente?

"Ha sido una pretemporada un poco complicada. Ha ido como ha ido y no ha sido la mejor manera para poder estar a tope y empezar desde el principio. Pero es lo que ha tocado y de lo que no podía tomar control no me he centrado. Me he centrado en poder estar a tope por si me quedaba y se me necesitaba. Llevaba cinco meses sin tener más de 45 minutos y esta semana ha sido de mucha carga para mí. Poco a poco podré estar en buen porcentaje para poder aguantar 90 minutos, que ahora no podría".

¿Cómo es el día después de que se cierre el mercado y te quedes, la primera conversación con Ramírez?

"Fue al día siguiente o a los dos días. Me reuní con el presidente y pusimos unos objetivos. Que diera un paso adelante. Este verano ya lo había dado. Estoy encantado de que me pongan estos retos y de que me exijan más. Yo soy el primero en exigirme. El míster me pidió lo mismo y en eso estoy. Hago todo lo que puedo y si me piden hacer más estoy abierto".

¿En algún momento te planteaste seriamente salir o lo tomaste con filosofía? ¿Tenías la certeza de que cuando se cerrara el mercado ibas a ser uno más?

"Estaba preparado para lo que viniera. Sabía que si me tenía que ir tenía que estar preparado y si me quedaba también. No he tenido nada claro. Me fui de vacaciones con una idea, al volver vi las ideas claras del club y me centré en lo que yo podía hacer. Entrenar a tope. No tenía la cabeza ni fuera ni dentro. Estaba centrado en estar al máximo nivel posible y lo que tuviera que pasar, aceptarlo de buen grado".

El año pasado jugaste con Ramírez, ¿te sorprendió en verano que tuvieras que buscar salida?

"Tuve partidos cuando él llegó, aunque también teníamos bajas. No me sorprende nada en el mundo del fútbol. El nivel sé que lo tengo. Necesito continuidad que no he podido tener. Es mi principal objetivo, porque si la tengo sé que puedo ayudar mucho al club".

Dejaste claro desde el principio que querías seguir en Gijón, ¿por qué?

"No sabía si me iba a ir o no. Yo estaba centrado en estar al máximo nivel posible. Entrenar en cualquier posición. Si estoy bien puedo aportar muchísimo y el cuerpo técnico y Gerardo y David lo saben. El problema es la continuidad, que no he podido encadenar cinco partidos seguidos. Si tengo continuidad voy a ayudar al grupo muchísimo. Nivel no me falta, tengo que conseguir esa continuidad".

¿Qué objetivos te ha puesto el club? ¿Por qué crees que ha faltado la continuidad?

"Falta por muchos factores. Momentos que he estado bien y no he participado y momentos en los que se me ha pedido forzar y lo he hecho por querer ayudar. Y desgraciadamente ha salido mal. Pero es mi forma de ser, ayudar en lo que pueda. Es lo que me ha faltado estos años. Soy cansino pero es la realidad. En cuanto a los objetivos me he hecho un estudio que ha corrido por mi parte de nutrición y también en preparación física estamos mucho más al detalle. Si hubiera más cosas las voy a hacer".

¿Hubo alguna relación directa en el tema de la nutrición?

"No entiendo mucho del tema tampoco, pero en resumen tengo buena genética pero me cuesta recuperar entre grandes esfuerzos. Hemos quitado todos los alimentos antiinflamatorios. Esos cuatro o cinco alimentos que son los que mejor me van, los meto en el día a día. Convivo con ellos".

¿Esta plantilla tiene el gol suficiente como para aspirar a metas importantes?

"Sí. No tengo ninguna duda. Si encajamos tan poco es porque la gente de arriba ayuda mucho en defensa. Cuanto más esfuerzo haces, más cuesta llegar arriba con claridad. Los delanteros estamos haciendo un trabajo más invisible, pero el equipo va bien. Entonces hay que seguir haciéndolas. Gol tenemos, da igual quién meta mientras ganemos".

¿Crees que se valora poco el trabajo del delantero más allá del gol?

Sí. Hay veces que puedes hacer un partido muy flojo, pero metes un gol y parece que has hecho un partidazo. Y es mentira. El único dorsal al que se le exige algo y no es justo. El delantero no solo es el gol".

Vienen rivales duros... ¿Es momento clave?

"Este mes es complicadísimo con tantos partidos. Zaragoza y Espanyol son en casa y ahí jugamos con 12. Sabemos que vamos a dar la talla y el que viene sabe que tiene que sudar sangre. En casa vamos a sumar casi todo lo posible y fuera de casa se ha visto un cambio".