Calleja:"Me reafirmo en lo que dije sobre la plantilla"

Valoración del partido

“Se ha decidido por detalles. Nos ha faltado contundencia en algún duelo. Nos ha penalizado algun error defensivo. Hemos reaccionado bien tras el descanso, marcamos y parecía que estaba controlado, pero en otra acción puntual han tenido acierto”.

Impacto anímico

“Estamos bastante jodidos. Es el segundo partido seguido que perdemos. Y es un partido muy especial. Lo sentimos por la afición. Nos duele bastante, nos escuece”.

Acciones polémicas

“Han sido momentos decisivos y puntuales. El árbitro no ha tenido duda y quizá algunos sí. El penalti me parece un ‘penaltito’, es dudoso. Costas dice que no es suficiente. Y la acción del tercer gol, lo contrario. No ve agarrón”.

Falta de contundencia

“Nos está penalizando no tener esa contundencia en metros finales ni atrás”.

Qué le falta al equipo para plasmar el nivel de la plantilla

“Recuperar la mejor vesión de todos. Hay muy buenos jugadores y hay que hacer equipo. Está en construcción. Igual que tenemos una gran plantilla y me reafirmo en mis palabras, el resto también tienen plantillas que te piueden superar”

Levantarse tras el partido

“Aquí es donde tenemos que demostrar la clase de personas que somos. En momentos difíciles uno tiene que levantarse y saber que hay muchos partidos por delante y tiene que cambiar. Y dar la mejor versión todos los días. Mirar que dentro de los resultados se han hecho cosas bien, pero que hay que hacer mucho mejor”.