Albés: "Estamos en la idea de a dónde queremos ir"

Valoración del partido

“Hemos hecho un magnífico partido. Hemos tenido bastantes ocasiones. El partido se abre en la primera mitad. Hemos concedido muy poco. Hemos tratado de ir a por el partido desde el primer minuto”.

Sobre la acción del penalti

“Mi sensación es que es penalti. Tiene ganada la posición y le zancadillea”.

Sensaciones

“Hemos jugado con determinación, con personalidad. Hemos sido valientes. Hemos estado muy finos en los últimos metros. Hemos defendido de manera magnífica”.

Sobre el ambiente

“Me ha parecido especial lo que hemos vivido hoy. Lo que yo he vivido en el banquillo y lo que han vivido los futbolistas. Era un partido de jugadores y se han ganado todo lo bueno. Ojalá podamos encontrar esta conexión siempre”

Sobre Campuzano

“Lo firmamos ya el promedio de Campuzano. Lo importante es que esté bien. Y que podamos contar con él. Es un futbolista especial que tiene gol. Y eso no lo suele haber en la categoría”.

Intensidad

“Es lo que somos. Puede parecer que en otros partidos no hemos sido tan intensos. Salimos a apretar alto y a condicionar. Salimos a ganar. Otra cosa es que en determinados momentos asumamos bloque más junto”.

Plan defensivo

"Creo que nos salió el plan defensivo. Han tenido pocos acercamientos, hemos provocado robos e incertidumbre... Eso me pone contento. Hay que saber adaptarse a situaciones”.

Sobre Gelabert

“Gelabert cada día está mejor. Y por eso cada día tiene más minutos. Llegará el momento en el que jugará de titular. Tenemos un centro del campo con muchas alternativas y eso nos hace que podamos cambiar los mediocentros”.

¿Una victoria como esta respalda el proyecto?

"No sé cuánto respalda el proyecto esta victoria. Hoy había que pasarlo bien. Uno cuando empieza en el fútbol está para jugar partidos como el de hoy. Y si están aquí es porque se han ganado jugar partidos como este. Estamos en la idea de a dónde queremos ir. No me quito la idea tampoco de que hay cosas que mejorar y futbolistas que tienen que incrementar su nivel. Falta tiempo para ver con continuidad a un buen Sporting. Hay que mantenerlo en el tiempo”.

¿Está cerca el equipo de la imagen que quieres?

“No sé cuánto le puede quedar al equipo. La parte más importante es que los jugadores que todavía no han mostrado su mejor nivel lo vayan incrementando. Y que jugadores que están fuera vayan entrando. La idea hay que llevarla más tiempo y con menos errores. No vamos a engañar a nadie de lo que es el Sporting. Durante más minutos o menos se ha visto”.

Sobre Guille Rosas

“Guille ha hecho una primera parte tremenda y se ha dejado todo. Y cuando uno no puede más, entra otro. Las temporadas y los partidos son de equipos y estamos construyendo un equipo