Borja Sánchez ve la luz al final del túnel: "Me faltaba seguridad y confianza en lo que hacía"

El Real Oviedo ha vuelto este martes a los entrenamientos después de la balsámica victoria frente al Huesca que ha catapultado al equipo de Luis Carrión, de nuevo, a puestos de playoff de ascenso a Primera División.

Este domingo en el Carlos Tartiere (16:15 horas), el Real Oviedo recibirá al Real Zaragoza.

Declaraciones de Borja Sánchez

Antes de la sesión en El Requexón, Borja Sánchez ha comparecido ante los medios de comunicación en sala de prensa.





Victoria ante el Huesca y los giros de la Segunda División. "Satisfechos con esa victoria fuera de casa. Nos hace encarar la semana de buena manera. No te llegas a acostumbrar a estos vaivenes. Cada partido es una guerra y no siempre consigues el resultado para el que trabajas".

Etapa sin jugar. "No fue una etapa fácil para mí, tuve muy pocos moinutos. Trabajar y no sentirte partícipe es difícil, pero con pocos minutos mi seguridad y confianza en lo que hacía no era lo mejor. Jugar todo el partido contra el Huesca refrenda el trabajo que estamos haciendo y haciendo un gol para ganar".

Pocos minutos. "Tengo que entender que en mi puesto había otros jugadores haciéndolo bien, peor siempre llega el momento a la larga. Lo importante era estar preparado".

Aparición de Pomares. "Muy contento por él. Llevaba solo un partido y es un claro ejemplo de entrenar, darlo todo por el equipo y no conseguir la recompensa en minutos".

Día a día sin jugar. "Tratas de venir con la mejor cara, pero es evidente que pasas por malos momentos. A veces el que no juega puede caer en el desánimo y el que juega se puede relajar, pero eso no pasa en este equipo. Hay que lidiar con días que estás más desmotivado, pero este vestuario te ayuda porque es una piña".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Huesca es una liberación personal? "Es una liberación. Con el gol de Paulino te liberas porque te sientes importantes, te ves jugando. El gol al final fue una liberación, una satisfacción personal".

Zaragoza. "Lo prepararemos desde hoy, pero no esperamos nada fácil. A los equipos les cuesta mucho ganar en esta fase de la temporada. Desde ya preparados para ganar los tres puntos".

Mucha presión sobre Borja Sánchez. "Hay que aceptar las cosas como vienen. Volví de México para ser importante y ser protagonista, pero en el fútbol influyen muchas cosas. Pude echar una mano con mi mejor cara en los entrenamientos y ahora con un buen partido y un gol en Huesca".

Remontada del equipo. "Estábamos en descenso y ahora estamos peleando por todo. Hay que ser conscientes de dónde estábamos y donde estamos. Disfrutarlo y valorarlo".

Ambiente en el Tartiere ante el Zaragoza. "Sabemos que la afición no va a fallar. Nada más que animar y hacerlo lo mejor que podamos. Los tres puntos son vitales para nosotros".

¿Titular contra el Zaragoza? "No sería una decepción no jugar, ya estoy curado en ese sentido (risas). Estoy ahí para sumar, estamos en momentos muy importantes y va a ser clave que cada uno sume desde donde le toque".