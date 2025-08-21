Asier Garitano defiende su estilo de juego: "No le doy ninguna importancia a la posesión"

A pesar de la victoria en el debut liguero esta temporada, la felicidad no es completa entre el sportinguismo. El estilo de juego del equipo de Asier Garitano ha levantado críticas en un sector de la afición rojiblanca.

El Córdoba aglutinó un 65% de la posesión por el 35% del Sporting, un dato que sirve como munición para los detractores del técnico vasco. "No le doy ninguna importancia a la posición. Mientras generemos las situaciones de gol que se dieron, ya está", dijo en la previa del choque ante el Ceuta.

Garitano explicó su modelo de juego y se defendió de las críticas. "Una cosa es esperar el error del rival y otra cosa es provocarlos. Otros utilizan el juego combinativo, pero nosotros provocamos errores del rival. Hicimos dos goles provocando errores. El Sporting hizo mucho para que el Córdoba se equivocase".

visita a ceuta

El Sporting de Gijón afronta la 2ª jornada de LaLiga Hypermotion en el Alfonso Murube, la casa del AD Ceuta.

Kevin Vázquez por lesión y Mamadou Loum por decisión técnica son baja. "Lo de Kevin son unas molestias leves, no tiene rotura. Para la semana que viene creemos que podrá integrarse al grupo de nuevo. A Loum le va a costar un poco más a nivel físico, está haciendo un trabajo específico. La semana que viene lo iremos integrando en convocatorias, quizás contra la Cultural Leonesa", explicó Garitano. También se queda fuera Jesús Bernal, lesionado de larga duración.

El Ceuta ha enviado un total de 180 entradas a la afición del Sporting. Los rojiblancos buscan su segundo triunfo después de la victoria en el debut frente al Córdoba en El Molinón.