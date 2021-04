"Arturo está preocupado y muy comprometido"

ESCUCHA EL ANÁLISIS DE MARCOS LÓPEZ EN DCA.

“En este momento, el derbi le viene bien a los dos equipos. El Sporting solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos. El Oviedo lleva siete jornadas sin ganar. Es bueno que haya derbi porque este partido va más allá de las rachas”. Marcos López define el estado en el que los dos equipos afrontan el duelo asturiano. “Al que pierda le puede dejar toquecitos emocionales. El día después miraremos la clasificación, se verá cómo queda todo. Pero el perdedor recibirá efectos colaterales para la confianza y la autoestima”, añade.

Sobre el Sporting, el comentarista de 'Tiempo de Juego' observa su “buena posición” para asegurar el 'play off'. “Siete puntos de ventaja en Segunda es casi más de un mes de competición. Es muy difícil que el Girona haga un tres de tres y que sume una racha como las que sí se ven en Primera a equipos como el Madrid y el Barcelona”, asegura.

Al Oviedo le observa “falta de presencia, determinación, llegadas; juega lejos de la portería rival. Hay momentos de los partidos en los que se está lejos de ser agresivo, falta afán de victoria. Se pudo ver contra la Unión Deportiva Las Palmas. Con el rival con diez jugadores, la adrenalina de ganar solo se vio en los minutos finales, y sonó la campana y empate”.

Falta juego ofensivo

Marcos López se adentra en el déficit de juego ofensivo del Sporting y el Oviedo en las últimas semanas. Los datos son claros. “Al Oviedo le cuesta mucho atacar, es así, pero en los últimos cuatro partidos ha tirado doce veces a portería; más que el Sporting, que en esas cuatro jornadas solo tiró seis veces en total. La zona actual de confort del Sporting solo puede estar en riesgo si no mejora estos datos. Antes tiraba más; por ejemplo, hizo seis contra el Sabadell. Los dos equipos necesitan mejorar ese rendimiento”.

La situación del Oviedo y Arturo Elías

El analista de fútbol, que mantiene contacto habitual con Arturo Elías, asegura que el máximo accionista del Oviedo está “preocupado y muy comprometido. Arturo está muy cerca del club, está encima de todo, busca siempre opciones. Cuando llegó la pandemia, garantizó su compromiso con todos los trabajadores del club, no falló a nadie. Da certeza y seguridad”.

“Hay dos bastiones indiscutibles e incuestionables: uno es Arturo Elías y el otro, la afición”. “Dentro de poco haremos una década de apoyo y sostén económico con Carso. El Oviedo pierde dinero de manera habitual, y ahí está Carso siempre apoyando desde el silencio y el compromiso. Llega el COVID, y dan la seguridad de que ellos no van a fallar. Es un bastión incuestionable. No podemos caer en el error de cuestionar a la propiedad, antes se me ocurren muchas más cosas que cuestionar”, afirma Marcos López en Deportes COPE Asturias.

“Y el otro bastión somos la afición, los socios, pagando los abonos, estando como podemos; hay familias pasando dificultades y cada uno a su manera pero todos mantenemos un apoyo siempre presente. Al Oviedo no le fallan ni la afición ni Arturo Elías”, explica. En la charla en DCA, López añade: “La propiedad apoya, está ahí. En otros clubes tienen la preocupación de dónde va a salir el dinero, aquí tienes casi ya una década de dar vida al Oviedo. No es un momento para excusas, sino para el deseo de todos de disfrutar de un club en el que la búsqueda de la excelencia sea el mínimo a exigir. Y esa es la línea que tiene que seguir el Real Oviedo”.

“Hay que conseguir, y sé que es difícil, ingresar más y gastar menos. Buscar un Oviedo desde los ovetenses, los oviedistas, que sea sostenible. Y después que Arturo vea que aquí se puede hacer. A veces da pena ver cómo se cuestiona a la propiedad, que está dando una seguridad que querrían muchos clubes a nivel mundial en esta situación tan difícil. Tener seguridad es un gran aval”, concluye Marcos López.