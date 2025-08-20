Arrasate quiere a Luna, pero el jugador quiere salir y el Sporting acecha: "Ha evolucionado mucho en el último año"

Dani Luna es un objetivo marcado en rojo por la dirección deportiva del Real Sporting de Gijón. El extremo del RCD Mallorca ha solicitado al club bermellón una salida en forma de cesión, a pesar de la voluntad de Jagoba Arrasate de contar con el colombiano en su plantilla para esta temporada en Primera División.

A falta de menos de dos semanas para el cierre del mercado de fichajes, Sporting y Mallorca negocian los términos de la cesión. Según Jordi Jiménez, de COPE Mallorca, las negociaciones avanzan entre varios candidatos. "Varios equipos de Segunda División le quieren. Hay dos claves: por un lado, la voluntad del jugador. Por otro lado, el porcentaje de la ficha que asume el club a donde vaya", explica en Deportes COPE Asturias.

La línea ascendente del futbolista en su rendimiento, cesión incluida al Cartagena la pasada temporada, ha despertado el interés de varios clubes y ha asentado la confianza de arrasate en el extremo. "Ha evolucionado para bien en el último año. Guillermo Fernández Romo nos dijo en COPE Mallorca que fue su jugador más desequilibrante en la segunda vuelta. Ha dado un paso adelante y ha dejado buenas sensaciones en la pretemporada del Mallorca".