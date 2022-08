Alfredo Canteli: "¿Los accesos al Tartiere? Es complicada una solución"

Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, valoró la reunión mantenida con Martín Peláez y Federico González, representantes del real Oviedo, en la sede del Ayuntamiento. "Ha sido positiva y, fundamentalmente, de bienvenida. Que trabaje mucho por el Real Oviedo y que veamos juntos al Real Oviedo en Primera División muy pronto. Vamos a ser amigos, seguro, será bueno para todos. El Ayuntamiento está aquí para todo lo que necesiten. El futuro del Oviedo va a ser muy importante, seguro", dijo Canteli.

Aseguró que no hablaron de nada concreto y que Martín Peláez no le realizó ninguna petición concreta. "No me ha pedido nada pero el Ayuntamiento estará ahí siempre". Sobre las vigas deterioradas de la cubierta del Tartiere, el alcalde no quiso pronunciarse. "No es momento de hablar de eso, los técnicos son los que tienen que hablar. Haremos lo que tengamos que hacer. ¿Mejoras en el estadio? Lo haremos conjuntamente, veremos qué planes trae Pachuca".

Lo que sí confirmó fueron los planes para establecer bajos comerciales en el estadio. "Sí, ¿por qué no? Todo eso lo hablamos y supongo que ahora avanzaremos. Inevitablemente, el club y el Ayuntamiento tenemos que ir de la mano. Es fundamental que el equipo, que tiene mucha historia, esté en Primera División", confesó.

Por último, abordó la polémica de los accesos al estadio Carlos Tartiere, muy criticados por la afición oviedista. "Hablábamos de ellos ahora. Se puede salir del estadio sin escalera, hay una carretera para subir sin subir escaleras. En la final de la Champions, en Saint Etienne, conté 16 escaleras. Puedes entrar al campo y salir sin escaleras. Es complicada cualquier solución, pero lo miraremos".