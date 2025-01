Albés: "A veces el fútbol no es justo, pero hay que seguir echando carbón a la locomotora"

Valoración del partido

"Me da hasta vergüenza sentarme otra vez aquí y decir que por fútbol y por ocasiones deberíamos haber ganado. Pero no lo hemos hecho. Hemos generado ocasiones pero no hemos tenido acierto. Nos ha dado para empatar, pero en lo futbolístico merecimos una victoria"

Clasificación

“No es momento. Te alejas más porque no consigues los tres puntos. Hay tiempo de todo, pero parte por ser capaz de ganar pronto. La línea que tenemos es lógico que nos acerque a victorias”.

¿La tardanza en los cambios es un mensaje al club?

“Yo no envío mensajes a nadie. Tomo las decisiones que creo que son las correctas. Sabemos lo que necesitábamos. No teníamos un cambio para meter en banda. También un mediocentro más. Lo sabíamos. Yo las cosas las digo a la cara”.

Caicedo

“Hay dos delanteros que tienen protagonismo y otro con menos. Sobre todo cuando el resultado estás a favor. Es una decisión técnica sin más”.

Sobre el partido

“El rival empieza a acumular jugadores por delante de la pelota, tenemos acciones de contra... En circunstancias normales deberíamos haber hecho el 2-0”.

¿Cómo están los jugadores?

“Los jugadores están con energía y se crecen ante la situación. Y encontramos cómo hacerlo. Se juntan las dos cosas para estar viendo buenas versiones desde lo futbolístico. Hubiera sido precioso ganar el partido. Los chicos lo merecen”.

Qué le transmite el club sobre el mercado

"El club es consciente y está trabajando de manera intensa. A partir de ahí, esperar a que los deseos de todos se cumplan. Los futbolistas con más competencia, nosotros con más alternativas, que la afición vea un paso adelante... Entiendo que no siempre se consiguen las cosas en el momento que uno quiere. Los entrenadores somos impacientes pero podemos hacer lo que podemos hacer”.

Sobre un posible interés en Dotor

“No voy a hablar de jugadores de la misma categoría y menos de jugadores del Oviedo”.

Qué se le dice al equipo para ir a Granada

“Hay que agarrarse a cómo estamos compitiendo. No es normal que en una secuencia tan amplia de partidos nos estemos encontrando con esta situación”.

Estado de ánimo

“Disgustado con el resultado. Por los futbolistas, por la gente... He vivido muchas en lo profesional y en lo personal. Cuando las piedras están en el camino puedes levantarte y empujarlas, que es lo que siempre he hecho yo o entristecerte y eso no es lo que quiero transmitir. A veces el fútbol no es justo, pero hay que seguir echando carbón a la locomotora”.

Esperar o apurar opciones en el mercado

“Depende. No sé, habría que hablar de nombres propios. Tampoco hay tanto mercado como puede parecer de jugadores realmente interesantes”.

Róber Pier y Otero

"Róber Pier acabó un poco sobrecargado y Otero ha hecho uno de los mejores partidos desde que soy entrenador del Sporting. Jugó más de lo previsto, estaba tan bien que era difícil quitarlo”.