Aitor Aldeondo, héroe del 'barro' en el Oviedo, sobre el ascenso a Primera en COPE: "Es como el pintor que termina su obra y descansa"

Aitor Aldeondo fue protagonista en el capítulo de este viernes en Deportes COPE Asturias. El ex de la Real Sociedad y del Real Oviedo habló del partido entre sus dos equipos y recordó el ascenso a Primera de los carbayones 24 años después. "Fue un desahogo tremendo. Es como el pintor que termina su obra y descansa. Para los que estuvimos en aquellos malos momentos fue el summum de todo", explica.

Sobre el objetivo de la permanencia, Aldeondo cree que "Primera es otro mundo, pero confío en la permanencia del Oviedo porque vi al equipo competir contra el Real Madrid".

Una de las claves de la permanencia puede pasar por el Carlos Tartiere. Para Aitor Aldeondo, el estadio azul debe ser un fortín para conseguir la salvación. "El Tartiere empuja mucho. En otras categorías era mucha presión para el jugador, pero en Primera tiene que ser un aliciente para sacar puntos en casa", remata.