Agustín Lleida, en COPE Asturias: "¿Carrión? No vamos a cerrar puertas, ojalá volvamos a trabajar juntos"

Agustín Lleida, director general del Real Oviedo, concedió una entrevista a Deportes COPE Asturias para analizar la actualidad del club y dar la visión del Grupo Pachuca.

¿Cuál es el papel del director general del Oviedo? "Estoy muy cercano a la parcela deportiva, pero también apoyo a Martín Peláez con la ciudad deportiva, por ejemplo".

Y atender a Jesús Martínez, que es un trabajo. "Se despierta a las 4 de la mañana y ya te está pidiendo cosas (risas). Ojalá todos tuviéramos la pasión que él tiene a pesar de tantos años en el fútbol".

¿Cuánto falta para ver al Oviedo que quiere el Grupo Pachuca? "Lo que quería el Grupo era mejorar en todas las áreas y lo estamos consiguiendo: tiendas, marketing, abonados, plantilla o comunicación. A nivel deportivo sabemos que no hemos empezado como queríamos, con la inercia del año pasado, pero también sabemos que ha habido doce incorporaciones, cambio de cuerpo técnico y que los equipos que han cambiado mucho todos hemos empezado así. Tenemos confianza en esta plantilla y, con el paso de las jornadas, como se está viendo, irán cogiendo la confianza del míster para ir hacia arriba".

Pero, ¿qué le falta al equipo ahora mismo? "Partidos. Tenemos una plantilla muy buena. Ya hemos visto en Levante la tercera portería a cero y contra el Eibar, en la segunda parte, lo que queremos de este Oviedo. Estamos seguros de que se van a ir consiguiendo las cosas".

El Grupo Pachuca tomó decisiones muy pronto con Bolo y Cervera. Tras perder el derbi, ¿hubo dudas? "No, no hubo ninguna duda. Sabíamos que era principio de temporada y veíamos que el equipo no iba en la dirección que queríamos, pero quedaba muchísima liga. La diferencia con Bolo o Cervera es que tenemos una plantilla muy buena y, a pesar de que no estábamos jugando bien, los jugadores estaban sacando puntos. Aunque no te veas bien en el campo, aunque no juegues bien, ganamos en Riazor y empatamos en Castellón, que ahora valoramos ese punto. A diferencia de otros años hemos ido sacando puntos. De hecho, es el mejor inicio del Oviedo desde que volvió a Segunda. Aunque las derrotas contra Racing y Sporting pasaron factura en el entorno, nosotros veíamos que estábamos sacando puntos y que el tiempo nos daría el juego que buscábamos".

Hicisteis un 'casting' de entrenadores en verano. ¿Qué pasó con Luis García? "Vimos que los tiempos no iban de la mano y no avanzamos. Teníamos la opción de Javi Calleja y nos decidimos por él".

¿Y con el 'Cacique' Medina qué pasó? "Nunca hablamos con él de contrato ni de dinero. Lo conocíamos en el Grupo porque estuvo en Talleres de Córdoba que gestionó el Grupo Pachuca en Argentina. Tuvimos una reunión por videollamada, pero no seguimos avanzando".

¿Por qué elegís a Javi Calleja? "Es un entrenador muy equilibrado. Tiene una propuesta defensiva, guarda bien la parte de atrás, pero tiene equilibrio que en Segunda División es importante. Sale de la cantera del Villarreal, que es un club muy bien valorado por el Grupo Pachuca. Estuvo en Primera, en Segunda y estuvo ahí hasta el final en el playoff con el Levante".

Su propuesta es diferente a la de Carrión. "Sí, quizás Carrión asume más riesgos para sacar la pelota y es más directo buscando el ataque. De todas formas, es una propuesta parecida. No nos hemos ido a una propuesta muy diferente como nos ha pasado en otros momentos".

A Jesús Martínez le gustaba mucho la propuesta de Carrión. "Sí, le gusta mucho el juego ofensivo, de ataque. A Jesús Martínez le gusta mucho la propuesta del Castellón: directa, vertical, valiente. La dirección que buscamos en entrenadores y jugadores es esa porque es el fútbol que le gusta a Jesús".

Hablamos de todos estos entrenadores por el 'no' de Luis Carrión. Vosotros que hablabais con él, ¿no teníais información de que estaba negociando con Las Palmas? "Hablábamos... y seguimos hablando. Pensábamos que le podíamos convencer. Estábamos muy a gusto trabajando con él. Estábamos, y estamos, muy convencidos de su capacidad como entrenador. El final no fue el que deseamos ni nosotros ni él".

¿A qué te refieres con él? "A las formas de cómo terminó la relación y el año tan bonito que tuvimos. Nosotros nos quedamos con lo que vivimos esos meses con él y lo que disfrutamos todos en la ciudad. Preferimos recordar lo que vivimos ese junio mágico para todos los oviedistas. Lo que pasó después no borra lo que se vivió aquí y ojalá volvamos a trabajar juntos. En el Oviedo o en otro sitio".

¿Qué sucedió tras Cornellá? "Nos reunimos en El Reconquista y le trasladamos una idea de continuidad. Él valora en ese momento tomar la oportunidad de Primera División, que es muy lícito".

Hubo dos días hasta que decidió. "Sí, nos dice que se reuniría con Las Palmas. Él creo que tiene dudas en ese momento, pero algunas personas creerán que no las tenía, que ya estaba hecho".

¿Crees que lo tenía hecho? "No lo sé. No te puedo decir que sí o no porque no voy a poder demostrarlo...".

¿Cuándo te enteras de que Las Palmas está negociando con el agente de Carrión? "El representante hace su trabajo que para eso lo tiene contratado. Las Palmas toca a su representante y me lo comunica Joaquín Vigueras".

¿En el playoff ya lo sabíais? "Sí, lo sabíamos. Es normal, yo también puedo tocar entrenadores antes de finalizar el mercado. Tienes que saber como está el mercado".

¿Desestabilizó lo de Carrión al Oviedo en el playoff? "No, claro que no. Ya visteis que no. El equipo compitió hasta el final, aislado de lo que pudiera pasar. Estábamos todos enfocados en subir, desde Luis hasta el último trabajador y el último aficionado. Esto no tiene nada que ver con lo que pasó en Cornellá. Hicimos un gran partido de ida, pero en la vuelta nos costó. Esto es fútbol, toca ponerse a trabajar y volver a repetirlo".

Un sector de la afición está dolida con Luis Carrión, pero percibo que en el club no lo estáis tanto. "Es que entiendo cómo funciona el fútbol. Entiendo que la afición se sienta defraudada, yo también me sentí así cuando me llamó el miércoles y me dijo que se iba a Las Palmas. Me da rabia, sobre todo por el momento que se produce, pero el fútbol sigue. Es más grande el Oviedo que cualquier persona".

Dijiste que seguías hablando con él. ¿Has hablado con él tras el despido de Las Palmas? "Sí, hablé con él ayer y hace unas semanas. Nos escribimos. El fútbol te da gente conocida y hay que mantener contacto. De hecho, creo que en mi posición es algo importante. Estamos posicionados en un mercado de entrenadores, jugadores y agentes. Esas relaciones son ventajas para después hacerte con un objetivo que quieres. Es bueno para el Oviedo y para el Grupo Pachuca que mantenga ese contacto".

Si los caminos se cruzan, ¿podría volver Luis Carrión al Oviedo? "Ojalá volvamos a trabajar juntos aquí, en Oviedo, o en otro lado. ¿Por qué vamos a cerrar las puertas? Luego ya hay que valorar las situaciones".

Hassan. "La competencia es muy grande y nos va a aportar mucho durante la temporada. Chaira ha jugado más, pero Moyano y Paulino también han ido entrando y saliendo. Todos nos han aportado cosas, para eso tenemos una plantilla con tanta calidad por puesto".

Viñas y Alemao, ¿no son el mismo perfil de delantero? "No sé si pueden jugar juntos, lo tendrá que decidir el entrenador (risas). Si juegan juntos perderemos centro del campo. Viñas es uruguayo, con fuerza... Se parecen en muchas cosas, pero no son iguales. Viñas tiene más metros recorridos fuera del área, pero dentro Alemao es más fuerte. Va a ser una competencia buena".

¿Debutará en noviembre Viñas? "Espero que sí. Octubre es pronto, pero para noviembre espero que sí".

¿Qué visteis en Paraschiv? "Paraschiv venía de hacer buenos números en Rumanía y fuimos por él. No está teniendo muchos minutos, pero es propiedad nuestra y activo de venta en el mercado de Rumanía porque lo ha hecho muy bien allí".

A Rahim, ¿le veis un potencial Abel Bretones? "No hay que compararle con nadie. Aún tiene que mejorar muchas cosas, pero como no ha tenido mucho desarrollo de fútbol base nos hace pensar que puede tener un techo de mejora superior. Ha ganado tres kilos, tiene pocos partidos en el fútbol profesional y estamos muy contentos con su adquisición. Puede ser una futura venta cuando acabe de hacerse".

Tu misión también es encontrar futuras ventas, claro. Pasa con Del Moral también. Ha hecho grandes partidos en Villarreal y fuimos a por él antes de su lesión. De aquella solo quería Primera División. Sabemos que aquí va a ser un jugador muy importante".

Pocos canteranos en el primer equipo. "Pachuca vive de la cantera, pero lleva 25 años trabajando. Aquí vamos hacia ese camino y parece contradictorio porque hay pocos canteranos en el primer equipo. Si me preguntas si quiero tener siete canteranos en el primer equipo o estar arriba, te digo que estar arriba. No te voy a decir que quiero tener canteranos por tener, pero los que se abran espacio como hizo Bretones o hagan la pretemporada de Cardero tendrán su espacio. Si no, será complicado porque queremos estar arriba".

Eso significa pérdida de identidad, ¿no? "La identidad se vio reforzada por los resultados el año pasado, no por tener más o menos canteranos. Si la gente es del Oviedo y no del Barcelona o del Madrid es porque su equipo les representa. ¡Sin dejar de lado la cantera! Por ejemplo, tenemos muy buenos centrales en el filial y el cuarto central este año viene del Vetusta. Dejamos ese puesto abierto porque un día entrena Jaime, otro día Marco Esteban... Abajo los futbolistas tienen que seguir saliendo. Pablo Agudín o Jaime Coballes son jugadores que tienen potencial para llegar al primer equipo y vienen empujando".

Ciudad Deportiva. ¿La Manjoya es la opción elegida? "Es un sitio muy bueno para hacer la ciudad deportiva. Por cercanía e identidad era la prioridad. También te tengo que decir que es difícil. Encontrar un terreno por tiempos y características no es fácil. Encontrar un suelo y tener que cambiar la calificación te lleva muchos años. Por eso no nos compensa hacerla en Oviedo porque queremos hacerlo más pronto que tarde".

¿Lo del Requexón está olvidado? "No podemos crecer en El Requexón. No podemos remodelar el edificio de oficinas, por ejemplo. Es terreno inundable...

Mensaje a la afición. "Que la gente siga con esa ilusión. Tenemos un dueño detrás que está apostando y les agradecemos su apoyo. Los pasos que vamos dando se dan por el apoyo de toda la ciudad. Que estén tranquilos porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión y con el objetivo de reforzar esta institución".