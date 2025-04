La secretaria de Política Económica del PSOE reconoce que la guerra comercial de Trump "va más allá de las siglas" PSOE y PP

La secretaria federal de Política Económica del Partido Socialista, Enma López, ha explicado en COPE, en La Mañana Fin de Semana a Fernando de Haro qué es, exactamente, lo que el Gobierno les está proponiendo a los grupos parlamentarios en la ronda de contacto que está manteniendo el ministro de Economía, Carlos Cuerpos, con cada uno de ellos.

"Lo que les hemos propuesto es precisamente unidad. Y es que creemos que la amenaza que supone este ataque arancelario, requiere, de alguna manera, que vayamos mucho más allá de partidos políticos, que vayamos más allá de siglas, que vayamos más allá de colores y que demos una respuesta unida, que el objetivo sea, precisamente, proteger a nuestras empresas y proteger nuestros empleos. Eso es lo que ha planteado el presidente del Gobierno cuando ha hablado de ese plan de respuesta y de relanzamiento. Y esa es la unidad que estamos buscando, una unidad que afecta a todos. Afecta a Europa, afecta dentro de nuestro país, afecta a las comunidades autónomas, afecta a los sindicatos, afecta a las patronales, al diálogo social. Y ese es el escenario en el que se está moviendo el Gobierno de España", responde.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el pasado jueves un plan de 14.100 millones de euros. ¿Va a haber una serie de decretos? ¿Qué fórmula jurídica va a tener esto? ¿Qué se sabe?

"Pues se sabe que hay varias líneas. Por un lado, esos 14.100 millones de euros engloban varias cosas. Por un lado, proteger las empresas y los empleos, entre otras cosas, pues a través de crédito ICO. Por ejemplo, son más de 6.000 millones de crédito ICO. Son 400 millones para el plan MoVe, para adquirir automóviles, que además nos puede servir, precisamente, para avanzar en esa movilidad sostenible. Y luego está la segunda pata, que creo que es muy importante, que es la de relanzar. Son ayudas, en este caso hay más de 200 millones, por un lado, ayudas a la externalización, a la internacionalización. Y es que nosotros sí creemos en las economías abiertas. Creemos que eso trae riqueza, trae prosperidad. Y precisamente lo que habrá que buscar también son otros mercados", avanza la secretaria de Política Económica del Partido Socialista.

Y subraya la importancia del acuerdo con Mercosur, "necesitamos agilizar ese acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, porque hay todo un mercado y nos va a favorecer a todos. La Unión Europea va a tomar alguna decisión la semana que viene, los ministros de Comercio".

La respuesta de bruselas debe ser unitaria y proporcionada

¿Cuál creen en el PSOE que debería de ser la respuesta porque parece que Bruselas no quiere subir todos los aranceles, hacer más bien una subida selectiva? ¿Por dónde debería ir la respuesta de Bruselas? "Creemos que tiene que revisar, por un lado, lo que se entiende como las ayudas de Estado. Creemos que es muy importante que se utilice ese dinero que se va a recaudar con los aranceles, en dar ayuda, precisamente, a los sectores afectados. Creemos que es muy importante, lo hemos dicho también, ese acuerdo de Mercosur. Y tenemos que entender, además, que Europa no es quien lanza estos aranceles. Europa lo que hace, simplemente, es responder a los aranceles de la administración americana, tendiendo siempre la mano a que esto vuelva otra vez a la misma situación en la que nos encontrábamos. Y es que no es verdad eso que planteaba desde la administración americana. Los cálculos que tenemos son que los aranceles que pueda tener Europa están en torno al 3% y, por tanto, se trata de una situación totalmente desproporcionada. Nosotros creemos que Europa tiene que actuar unida y tiene que dar esa respuesta proporcionada".