Gracias (Semana del 27 de marzo al 3 de abril)

HOLA, HOLA: Paco, Pepe y amigos de Tiempo de Juego.

Soy Jesús, de Málaga, Fiel oyente del programa desde hace muuuuchos años, desde que estabais en vuestra anterior etapa.

En este año 2025 cumpliré (si Dios quiere) 50 años, y dándole vueltas a la cabeza sobre qué hacer especial para celebrarlo se me ocurrió hacer el camino de Santiago pasando por Padrón, y rendir mi personal homenaje a D. Pepe Domingo Castaño por todos los años que nos hizo compañía, alegrándonos la vida.

Sin duda Pepe Domingo es una leyenda que ha dejado huella a todos los que oímos el programa. Sé por vosotros de su calidad humana, pero los que, como yo, solo lo conocíamos por su voz en la radio también lo hemos sentido como una persona cercana, querida y familiar.

Mi primer Camino de Santiago lo hice a principios de noviembre de 2012 con 3 amigos. En diferentes momentos cada uno de nosotros iba en silencio, absorto en sus pensamientos, y la forma de romper ese silencio era con un spot publicitario que decía Pepe Domingo. En concreto, alguien de nosotros, en el silencio del Camino, decía "el once del once de la once", y el resto casi de forma automática y sincronizada respondía "ONCE". Como ese, muchos otros ejemplos.

He volado hoy desde Málaga a Santiago de Compostela y voy ahora de camino en bus hacia Baiona, donde empezaré mañana mi Camino. Si todo sale como tengo previsto llegaré el domingo a Padrón. Domingo día de Fútbol. Domingo día de Pepe Domingo y de Hola, hola. Visitaré la ‘plaza Pepe Domingo Castaño’ y comeré en la pulpería Rial, con una Lupia bien fría.

Sin más, un fuerte beso y abrazo para todos.