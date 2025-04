Cosas de fútbol (Semana del 27 de marzo al 3 de abril)

Buenas noches.

Llevo bastante tiempo escuchando sobre el ‘debate’ entre Ancelotti y Xabi Alonso y medir de la misma manera lo que está haciendo Xabi Alonso con el Leverkusen, con una plantilla que no se puede comparar con la super plantilla que tiene el Real Madrid, me parece injusto. Parece que Xabi Alonso está entrenando al Brasil de Pelé y tiene que ganarlo todo, que a veces se olvidan que el Leverkusen no es un grande y nunca lo ha sido en Alemania, y hacer campeón a un equipo que no ha ganado nunca nada y pelearle el título al súper campeón de Alemania (Bayern Munich) tiene su mérito. Sin embargo, parece que tener la mejor plantilla del mundo no tiene peso en el debate y ver qué Ancelotti es incapaz de que el Real Madrid juegue bien al fútbol y se aburra uno viendo sus partidos con semejante equipo pues no tiene importancia.